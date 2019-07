Legendarno krilo 'kauboja' se oprostilo: Morao je doći kraj...

Desno krilo koje je u gotovo 200 nastupa za hrvatsku reprezentaciju osvojio velik broj medalja, završio je s igračkom karijerom. Učinio je to u RK Nexeu iz Našica, hrvatskom viceprvaku u kojemu je proveo četiri godine.

Ipak, kako su javili iz kluba, Vedran Zrnić (39) neće mijenjati sredinu već će ostati među Slavoncima, samo u nešto drugačijoj ulozi. S parketa Vedran uskače u ured te će svojim iskustvom pomagati našičkom klubu izvan terena, no ne zna se još točno na kojoj funkciji.

- Nakon toliko godina igranja rukometa i ovoj je priči morao doći kraj, koji to u stvari i nije. Naime, odlučio sam i dalje ostati u rukometu, točnije RK Nexe gdje ću od sada obavljati neke druge funkcije, ali van parketa. Upravo zbog toga što volim rukomet, što se cijeli život bavim s njime, želim se zahvaliti predsjedniku Josipu Ergoviću i RK Nexe što su mi pružili priliku i povjerenje da nastavim raditi u klubu - rekao je Zrnić i dodao:

- Naravno, na meni je da pokušam biti isto tako dobar kao do sada na parketu, ovoga puta u pozadini kako bi RK Nexe u narednim sezonama bio još bolji te sam uvjeren kako ću to dobiveno povjerenje uspjeti i opravdati. Na svu sreću, iako je iza mene puno godina profesionalnog rukometa, prošao sam bez ozljeda i to je ono što će mi dati dodatnu snagu za daljnje korake u klubu.

Zrnić svoje iskustvo, kaže, želi prenijeti i na mlađe generacije:

- Svojim iskustvom sigurno ću moći pomoći klubu, igračima i svima onima koji to budu od mene očekivali, a vezani su uz RK Nexe.Upravo tako veliko rukometno iskustvo koje imam vjerujem da će dobro doći klubu, cijeloj momčadi, mlađim dečkima koji tek dolaze, te ćemo s njim još više unaprijedili sve ono što još nedostaje u RK Nexe - zaključio je Zrnić za našički klub.

Bogata i dugogodišnja karijera Vedrana Zrnića okrunjena je brojnim uspjesima. Badel 1862 Zagreb bio je prvi klub ovoga rođenog Zagrepčanina. Početkom novog tisućljeća odlazi u Sloveniju u RD Prule 67, a nakon toga prelazi u Gorenje Velenje gdje igra dvije sezone do 2006.

Nakon Slovenije odlazi u Njemačku u VfL Gummersbach, a poslije toga odlazi u Wisła Płock u Poljskoj. Internacionalnu karijeru nastavlja u istanbulskom Beşiktaşu da bi se na koncu svoje karijere 2015. godine vratio u Hrvatsku, odnosno, u RK Nexe.

Kao član hrvatske rukometne reprezentacije osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. i Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003., te srebrne medalje na svjetskim prvenstvima u Tunisu 2005. i Hrvatskoj 2009. i na Europskom prvenstvu u Austriji 2010.

Nastupio je čak 189 puta pod hrvatskom zastavom, a dobitnik je prestižnih nagrada, među kojima i one za najboljeg sportaša Grada Našica 2016. godine, a dobio je i državnu nagradu za šport "Franjo Bučar" kao najbolje desno krilo na Svjetskom prvenstvu 2011. godine.