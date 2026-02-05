Leicester je prije 10 godina bio prvak Engleske. Sada su mu uzeli bodove i na rubu je 3. lige

Leicester City, nekadašnji senzacionalni prvak Engleske, proživljava najteže trenutke u novijoj povijesti. Neovisna komisija kaznila ih je oduzimanjem šest bodova u Championshipu zbog kršenja pravila o profitabilnosti i održivosti (PSR), čime su pali na 20. mjesto ljestvice i sada će se morati boriti za opstanak u drugoj ligi.

Prekršaj težak preko 20 milijuna funti

Kazna se odnosi na trogodišnje razdoblje koje je završilo sa sezonom 2023./24., tijekom koje je Leicester izborio povratak u Premier ligu. Istraga, koju je provela neovisna komisija pod ingerencijom Premier lige, utvrdila je da je klub prekršio financijski prag za čak 20,8 milijuna funti. U razdoblju koje je obuhvaćalo dvije sezone u Premier ligi i jednu u Championshipu, dopušteni gubitak iznosio je 83 milijuna funti, a Leicesterovi gubici bili su znatno veći.

Osim financijskog minusa, klub je kažnjen i zbog odbijanja pravovremene dostave godišnjih financijskih izvještaja te je odbačena njihova tvrdnja o "iznimnoj suradnji" tijekom postupka. Kaznu je na kraju ratificirao odbor Engleske nogometne lige (EFL), budući da se "lisice" trenutno natječu u Championshipu.

Od bajke do noćne more u samo deset godina

Ova kazna strmoglavila je Leicester sa 17. na 20. mjesto na ljestvici, a od zone ispadanja u treću ligu (League One) sada ih dijeli samo bolja gol-razlika. Situacija je tim teža jer je klub bez trenera nakon što je prošlog mjeseca otkaz dobio Martí Cifuentes, a momčad privremeno vodi klupska legenda Andy King.

Prije točno deset godina, Leicester je ispisao jednu od najljepših sportskih priča osvojivši Premier ligu. No, nakon toga je uslijedio pad. Ambicija da se klub održi u vrhu dovela je do prekomjernog trošenja, loših ulaganja i ugovora koji su opteretili klupsku blagajnu. Prilikom ispadanja iz elite 2023., imali su sedmi najveći proračun za plaće u ligi, što je postalo olovni uteg koji ih je sada povukao na dno. Klub je izrazio razočaranje odlukom, nazvavši je "nesrazmjernom".