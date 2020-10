Leicester skuplja skalpove! Sad je pao i Arsenal na Emiratesu

<p>Leicester City nastavlja s izvrsnim ulaskom u sezonu. 'Lisice' su slavile protiv Arsenala u gostima 1-0 u šestom kolu engleskog prvenstva.</p><p>Tamo u trećem kolu Leicester je u gostima razbio Manchester City 5-2, a nakon toga zaredao dva pomalo neočekivana poraza, od West Hama i Aston Ville kod kuće. Istina, Villa je fantastična ove sezone, ali nakon demoliranja Cityja očekivalo se kako će Leicester na domaćem terenu u najmanju ruku izvući bod.</p><p>Arsenal je prije osam dana izgubio od Cityja 1-0, i u ovu utakmicu je ušao u relativno solidnom stanju. Thomas Partey, novo pojačanje, započeo je utakmicu od prve minute, a trozubac u napadu činili su Aubameyang, Lacazette i Saka. Nedovoljno.</p><p>Arsenal je u prvom poluvremenu stiskao, dominirao, imao čak 11 udaraca. Leicester? Jedan udarac, nula u okvir.</p><p>U drugom poluvremenu 'topnici' su preuzeli ulogu sterilne momčadi s tek jednim udarcem u 45 minuta, a to ih je koštalo u 80. minuti. Under hvata fantastičnu dugu loptu koja mu je stigla iz vlastite obrane, ubacuje Vardyju, a on skače i glavom zabija Lena za pobjednički gol.</p><p>Leicester je sad četvrti s 12 bodova, a Arsenal deseti s devet bodova.</p>