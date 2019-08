Leko: Boljelo ga je, ali stisnuo je zube. Pa Ari se ne predaje!

Heroj, Dinamova junačina, to je kapetan Arijan Ademi. Bio je upitan za utakmicu u Budimpešti, bolio ga je mišić, točnije list, ali je stisnuo zube i poveo svoje dečke do veličanstvene pobjede.

- Nije trenirao danima - otkrio je nakon velike pobjede Nenad Bjelica.

Imao je Ademi samo jedan, dva prava treninga uoči velike utakmice na Groupama Areni, a na travnjaku je izgledao kao da je u naponu snage. Sve je pokrio, sve je zaustavio, a stigao je i zabiti. I to kakav gol, ne bi ga se postidjeli niti najbolji napadači današnjice. Zabio je volej ljevicom, gol koji je "modrima" otvorio put prema play-offu Lige prvaka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Znao sam da ga boli - rekao nam je Jerko Leko, trener juniora Lokomotive, bivši veznjak Dinama i jedan od Arijevih najboljih prijatelja.

- Čuli smo se prije utakmice, zaželio sam mu sreću jer sam znao koliko mu to znači. Nakon utakmice i gola sam mu poslao poruku da je veliki igrač. On to doista je. Pa zadnji vezni se jednom u sezoni nađu u ovakvoj prilici, a on je doista zabio u maniri najboljih napadača. Nagradilo ga je, zbog svega. Kad je bio suspendiran, bilo mu je jako teško, puno sam mu pomogao, a Dinamo je bio jako korektan. Sad je još jednom pokazao što on znači ovom klubu - kaže Leko.

Ovaj Dinamo ima dva istinska lidera na terenu. Emira Dilavera i Arijana Ademija. Jedan drži obranu, drugi drži vezni red. Njih su dvojica produžena ruka Nenada Bjelice na terenu. Kad igraju zajedno, onda je Dinamo doista najjači.

Naravno da to bez Ademija ne bi bila ista priča u Budimpešti. Nedostajao bi Dinamu i igrački i liderski. Njega se sve sluša. On vodi ovu momčad prema Ligi prvaka. Njemu bi ponovni ulazak u skupine puno značio. Zbog dvogodišnje suspenzije nije mogao igrati utakmice u skupini kad je Dinamo posljednji put bio u eliti 2016. godine.

Posljednji je put u skupini Lige prvaka zaigrao protiv Bayerna u Münchenu 2015. godine. Želja da opet bude u eliti bila je jača i od boli u mišiću.

Kapetan bi u petak protiv Intera trebao dobiti odmor, ta će se utakmica igrati u Zaprešiću, klubovi su zamijenili domaćinstva. Arija nakon Budimpešte treba poštedjeti, da potpuno spreman dočeka srijedu i Rosenborg u Ligi prvaka.