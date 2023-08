'Ne sjećam se kad je Hajduk ovako nekoga izdominirao. Trebalo je izgubiti radi nečega'

Nekoliko zicera, dvije stative, brojne šanse, ali lopta nije htjela u gol. Hajduk je nesretno ispao od PAOK-a nakon što je dominirao u dvije utakmice, no što to vrijedi kada samo golovi vrijede. Grčka momčad slavila je u Solunu 3-0 te se plasirala u play-off Konferencijske lige.

Splićani su igrali hrabro na krcatoj Toumbi. Opet su preuzeli inicijativu, kao i u Splitu pa prijetili protiv PAOK-a. Brojne prilike nisu realizirali, ali su zato griješili i ispoklanjali Grke koji su to vješto koristili. Dvaput Živković i jednom Schwab bili su precizni za na kraju rezultatski uvjerljivi plasman PAOK-a u play-off.

- Treba čestitati protivniku. Znaju igrati na rezultat, organizirani su. Puno puta pričam, nogomet je boks. Dovoljan je jedan udarac da dobiješ. MI smo od četiri poluvremena tri bili bolji, možda danas od 60. minute, zadnjih pola sata moglo je završiti 6-0. Žao mi je zbog moje ekipe, bio sam ponosan kako su igrali danas i u Splitu. Izdominirali su protivnika koji je ozbiljan, igraju dugo, znaju, odličan trener. Ne zbrajamo šanse i dominaciju, to nije bitno. Zbrajaju se golovi. Rezultata 3-0 je bolan, oni koji nisu gledali mogu misliti da je PAOK razbija i ubija Hajduk. Bitno mi je u komunikaciji s navijačima da sam bio ponosan na moju ekipu. Žao mi je njih, navijača, svih nas, puno smo htjeli. Mislim da ova momčad Hajduka se ne bi obrukala u Europi, igrali bismo al pari. Imamo mjesto svoje, ali koeficijent nam je tu gdje je, moram izbacivati ovakve ekipe. Ja sam jako sretan, mislim da je kako treba biti. Trebalo je izgubiti radi nečega, radi čega, ne znam, sad je bolno. To je nogomet, tri poluvremena si super, ali nije dovoljno. Atmosfera je bila dobra i korektna, bilo je lijepo biti ovdje, ali šteta, na kraju jako bolan rezultat. Emotivan sam u ovom momentu - rekao je trener Hajduka Ivan Leko nakon poraza.

Startao je Diallo, ali je pogriješio. Nakon tog gola sve je bilo gotovo. Hoćete li tražiti nova rješenja?

- Bilo bi nekorektno da bacim sve na momka. On je došao igrati lijevog beka, igrao je stopera spletom okolnosti. Zatvarao je, bio je dobar. Ali falio je, i drugi griješe. Nekad je sreća kada te protivnik ne kazni. Bilo je situacija kod penala i tijekom utakmice. Ti protiv ovog PAOKA-a od osam šansi moraš zabiti dva, tri gola. Nemam što reći za njega, treba nastaviti. Igrao je na poziciji koja nije njegova, nama fali igrača. Znamo i komuniciramo, rekli smo par puta da momčad nije kompletna. Žao mi je što nismo bili kompletni, imamo 20 dana, nadam se da ćemo smoći snage i pameti da napravimo kompletnu ekipu. Da idemo hrabro dalje, glupo je sad pričati, reći će neki da je alibi. Meni je bolno jer smo htjeli igrati grupu, ali sad je ostalo prvenstvo i Kup. Od sutra će to prvenstvo biti Liga prvaka za nas. Komunicirali smo da nije momčad kompletna, ne bih sad da sutra piše Hajduk izgubio, Leko traži igrače. Momčad nije kompletna, momci treniraju, igraju dobar nogomet. Opet znaš, zajedno smo napravili plan, guramo dalje i kad završi prijelazni rok, da budemo bolji i jači nego sada - rekao je Leko.

PAOK je ekipa koja igra na rezultat, a kazni te s kontrama. To se dogodilo Hajduku.

- Sigurno bi nam pomoglo da smo dobili doma, ali ove kvalifikacije igraju se 180 minuta. Razlika je ta da je PAOK natjecateljska ekipa, tvrda i ozbiljna, ima odličnu završnicu. Napravili jednu grešku, dvije tranzicije i bum. Mi smo ih izdominirali, bilo je lijepo vidjeti. Nije lako doći ovdje pred 30 tisuća ljudi, trebaš imati gard, stav i kvalitetu da odigraš kao što smo mi igrali 60 minuta. Nogomet se igra za golove, oni imaju kvalitetu, mirnoću i strpljenje da te čekaju i kazne. Mi smo htjeli dominirati, stvarali smo šanse, ali tko te pita kada izgubiš 3-0.

Što ste igračima rekli na poluvremenu?

- Bio je plan da nastavimo igrati nogomet. Da ne gubimo glavu. Sigurno smo bili jako dobri, možda sam subjektivan, ali ne sjećam se kad je Hajduk ikada u Europi izdominirao nekoga kao mi PAOK-a. Rekli smo da ne gubimo glavu, vrati se u blok kada treba, napravi presing. Moramo igrati deset na deset. Dogodilo se to da oni zabiju, a mi ne zabijemo.

Što se dogodilo nakon 60. minute da ste onako pali, izašli su Krovinović i Sahiti?

- Nismo tražili veću dominaciju jer smo je imali. Provociraš sreću s drugim igračima koji će možda imati last touch u zadnjoj trećini. Nismo ćoravi da ne vidimo da smo dominirali. Htjeli smo ući u rizik s još ofenzivnijom postavom, nije to bilo loše. Ali je jasno kada izgubiš 3-0, što da ja sada tu pričam. Razumijete li me. Da sam ostavio istu ekipu, govorili biste da ne mijenjam. Išli smo u all in, na kraju izgubio 1-0 ili 5-0 isto je, mi idemo doma. Zbog statusa je bolno, bolnije je ispasti 3-0, ali po meni osobno, treba pokušati sve. Pokušali smo sve, riskirali smo totalno s Čuićem, igrali s dva napadača. Kao što sam rekao, mogli smo izgubiti 5-0. Imali su tri, četiri kontre. U najavi utakmice i u pripremi znao sam da nemamo šanse s ovim PAOK-om igrati tri na tri, četiri na četiri. Kada gubiš, preuzimaš rizik. Nije nas pogodilo danas, treba progutati knedlu, čestitati i nešto naučiti. Moramo se resetirati, nitko nije htio proći više od igrača i mene. Idemo dalje.

Čestitke na igri, nažalost ne i na rezultatu. Hoćete li ovo u zaborav staviti ili analizirati. Zašto ta realizacija nije štimala?

Ja bih pohvalio ekipu. Dođeš sa stavom na ovaj stadion, protiv ovakve ekipe, to zaslužuje pohvale. Ponosan sam. Stvar za zabiti gol, to je stvar momenta, forme. Nikad mome igraču neću reći kada promaši pas ili šansu, to se događa, Treba prihvatiti, jače trenirati i šutjeti, isprovociraš sreću. Mene je nogomet naučio da to nije loša sreća, to je sreća, samo ne vidimo zašto. Bolno je, ali je sigurno sreća. Analizirat ćemo ovo, mi želimo biti jasni prema igračima zašto je danas rezultat 3-0. Ja ovo pričam bez analize, iz glave i srca. Prva stvar je što smo i u Splitu znali, nismo se htjeli otvoriti, PAOK je ekipa koja te kazni. Ostalo je 20 minuta, moraš probati sve. Znali smo da su momčad tranzicije, ali smo svjesno napravili pokušavajući s igračem više gore stvoriti šansu Žao mi je jer smo falili puno šansi, ali bio bih neozbiljan da kažem da je ovo nesreća. Ovo je baš sreća da nešto naučimo, bit ćemo bolji od sutra. Težak je ovo poraz, ali čovjek svaki poraz treba iskoristiti da bude bolji.