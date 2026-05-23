HRVATSKI TRENER

Leko: Najneugodnije i najlošije iskustvo imao sam u Hajduku

Piše Ivan Kužela,
Foto: Bernd Thissen/DPA

Ivan Leko osvojio je belgijsko prvenstvo s Club Bruggeom, a nedavno je otkrio razliku između hrvatskog i belgijskog nogometa. Kritizirao je hrvatski pristup koji po intenzitetu nije ni blizu onoga u Belgiji

Hrvatski trener Club Bruggea Ivan Leko (48) osvojio je belgijsko prvenstvo. Na klupu je sjeo u prosincu 2025. godine i vodio je klub na 28 utakmica. Ovo mu je drugi mandat na klupi belgijskog prvoligaša, a u prvom je klub vodio od 2017. do 2019. godine. U intervjuu za HRT je usporedio belgijski i hrvatski nogomet.

- Što se tiče razlike hrvatskog i belgijskog nogometa, ja to mogu reći jer sam imao tu epizodu u Splitu deset mjeseci. To je meni osobno najneugodnije i najlošije iskustvo otkad treniram klubove, a to radim već 12 godina. Jednostavno ideš s emocijom, s ogromnom ljubavi i željom da nešto napraviš. Na kraju sve ispadne naopako, ali najveća je razlika u pristupu.

Za belgijsku ligu kaže da je izrazito naporna i brza.

- Belgijsko je natjecanje 'mala Premier liga'. Sve pršti od intenziteta, od presinga, energije, a u Hrvatskoj je totalno drugačije. Nivo fokusa, discipline i profesionalizma u Hrvatskoj po mom iskustvu i mišljenju nije dovoljan i tu je ogromni problem hrvatskog nogometa što mi i dalje živimo samo od talenta, ali taj talent bez ogromnog rada, odricanja i truda ne znači ništa.

Posebno mu se sviđa kompliment Simeonea. 

- Meni je jedan od najdražih komplimenata što sam dobio ove sezone od Simeonea, trenera Atletico Madrida. Poslije utakmice je rekao da je Club Brugge ekipa koja igra najintenzivniji nogomet u Europi. Taj njegov komentar govori vam najviše u biti o svemu, ali i o modernom europskom nogometu današnjice. 

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atletico Madrid v Club Brugge
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Kao trener je vodio još PAOK, Sint-Truiden, Al-Ain, Royal Antwerp, Shanghai Port, Hajduk, Standard Liege i Gent prije povratka u Brugge.

