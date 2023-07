Leko nije zadovoljan napadom Hajduka. Sprema asa iz rukava

Pozornica je spremna, dekor će biti fantastičan, još samo da glavni akteri odrade svoj dio posla i spektakl neće izostati. Jadranski derbi Hajduk i Rijeka dočekuju u dobrom ozračju, Rijeka je u prvom prvenstvenom kolu visoko slavila protiv Rudeša, a onda i na gostovanju kod Dukagjinija, dok je Hajduk pobjedom na Maksimiru dodatno užario i onako zapaljivu atmosferu među svojim navijačima na početku sezone, za koju svi vjeruju da će biti sezona prekretnice. Pogotovo ako se nekim čudom na Poljud do kraja prijelaznog roka, ili pak na zimu, vrati Ivan Perišić...

POGLEDAJTE REDOVE ZA ULAZNICE:

Brojke govore same za sebe. Pao je prošlogodišnji rekord pretplata, koji će se do utakmice popeti na oko 15.000, broj članova također se bliži prošlogodišnjem rekordu i ide prema toliko željenoj magičnoj brojci od 100.000, ulaznice su rasprodane pet dana prije početka utakmice i Poljud će u nedjelju od 21:05 biti krcat. Kako navijačima, tako i emocijama te dobrom i poticajnom atmosferom...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL





- To je fenomen, nemoguća priča, u ovako malom gradu da pet dana prije ne možeš doći do karte... To je priča svih priča, svi na to moramo biti ponosni. To nam stvara i dodatnu odgovornost da budemo pravi i reagiramo na najbolji mogući način. Čovjek treba biti sretan da je u takvoj situaciji. Trebamo biti ponosni i zahvalni što se stvorila lijepa, jedinstvena priča - kazao je u najavi utakmice emotivni trener Hajduka Ivan Leko.

Hajduk je u proteklih desetak dana intenzivno radio na ograđivanju vanjskog prstena stadiona, koji bi trebao dobiti novi režim ulaza a time i brži protok gledatelja do mjesta na tribinama, kao i olakšanu konzumaciju hrane i pića uoči i za vrijeme utakmica. Rijeka će biti prvi test odrađenog posla, a sustav će se nadograđivati i unaprjeđivati u narednim utakmicama. Kad se jednom stadion obnovi, trebao bi imati puni komfor za najveće utakmice.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dekor je dakle spreman, atmosfera će biti tradicionalno vatrena, i sada je na akterima da opravdaju ukazano povjerenje. A kome će Leko ukazati povjerenje u Jadranskom derbiju pitanje je na koje bi odgovor željeli znati svi navijači. Stara je poslovica da se momčad koja pobjeđuje ne mijenja, a Leko je standardizirao postavu i još od prošle sezone se manje-više se zna tko započinje utakmicu. No jednako tako je kazao i kako želi pokušati napraviti i nešto bolje...

- Svaki trener želi složiti najbolju momčad za pobijediti utakmicu. To ne znači da će najboljih 11 igrača biti na terenu, to znači da će na terenu biti onih 11 koji su bili najbolji kroz tjedan - kazao je poslovično zakopčani Leko, koji je ipak dao naslutiti da bi nešto mogao mijenjati:

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Faza obrane je u Maksimiru bila dobra, ali htjeli bi više u fazi napada, da imamo više prilika, udaraca, ulazaka u zadnju fazu...

Iz njegovih riječi bi se dalo naslutiti da će mijenjati u prednjoj liniji, a to bi značilo i da je najbliže ulasku u postavu Vadis Odjidja. Iskusni veznjak je, uz Zvonimira Šarliju do sada pokazao najviše od svih novih igrača, s njim u postavi Hajduk bi dobio dubinu i više upotrebljivih lopti za Livaju. No pitanje je u kojoj ulozi koristiti iskusnog Odjidju, i pogotovo umjesto koga. Umjesto mladog Rokasa Pukštasa, ili pak Yassinea Benrahoua koji se pokazao puno učinkovitijim protiv slabijih suparnika nego uz derbijima?

- Spremamo dvije, tri varijante da možemo brzo reagirati. Svjesni smo da novi igrači nisu u topu, ali negdje se moraš i 'zakockati'. Vidjet ćemo, nekad je bolje zaigrati u zadnjih 30 minuta i biti match winner, nego započeti pa u prvih 60 minuta ne napraviti ništa... - kazao je Leko, koji će sjediti na klupi svoje momčadi.

Statistika Jadranskog derbija:

Foto: Sofascore za 24sata

Kazna mu još nije počela teći, a nema ni vijesti eventualnoj žalbi....

Pouzdanih informacija za sada nema, ali ako bismo morali nagađati onda vjerujemo kako će Leko na teren poslati sličnu formaciju kao i na Maksimiru prije tjedan dana, s tim da bi Odjidja mogao startati. Za Rijekom je utakmica s Dukagjinijem nakon koje su došli direktno u Split, njihov plan igre biti će u prvom redu sačuvati vlastitu mrežu, bez previše rizika i izleta u napada, a time bi se smanjila potreba za trkom i agresijom u Hajdukovoj prednjoj liniji. Idealno za iskusnog Odjidju, match winnera koji je doveden upravo za ovakve utakmice...