Leko otkrio zašto je Vušković prebačen u juniore pa najavio Dinamo: Napast ćemo ih!

Sve je spremno za najveći derbi hrvatskog sporta, Hajduk je zaokružio brojku od 100.000 članova i 20.000 pretplatnika, Poljud će biti ispunjen do zadnjeg mjesta, a atmosfera fantastična. Dolazi najveći rival i sada je sve na treneru Ivanu Leki i igračima, da se dobrom igrom i pobjedom zadrže na vrhu prvenstvene ljestvice.

Pokretanje videa ... Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk je praktički od početka prvenstva na prvom mjestu, na kome je i zaključio prvi krug prvenstva, a navijači se nadaju da će to biti slika koju će gledati i na kraju sezone. No, za to će se morati još strpjeti, a u nedjelju pobjedom protiv Dinama mogu odmaknuti na plus četiri. Utakmica počinje u nedjelju u 18 sati, a najavio ju je trener Hajduka Ivan Leko.

Vaš komentar na 100.000 članova, vi ste dijete Hajduka?

- Lijepo, ponos je ogroman, 100.000 ljudi je ogromna brojka. To su velikani poput Bayerna, Benfice, Galate... A mi smo u tom društvu. Čestitke svim navijačima, idemo dalje probijati granice.

Je li tih 100.000 navijača zaslužilo pobjedu protiv Dinama?

- Zaslužili su 100.000 pobjeda, ne samo protiv Dinama. Mi ćemo sve dati za dobiti tu utakmicu. Ljudi će doći, ludilo je kako je, a mi ćemo biti pravi i pokušati odigrati dobru utakmicu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vušković je prebačen u juniore, računate li uopće na njega?

- Pomalo, treba ga dizati, vraćati i to je to. Nastojat ćemo da odigra neke minute s juniorima pa ćemo vidjeti kako dalje.

Jeste pripremili taktičke zamke za Dinamo, recimo da se neutralizira Baturinu?

- Imaju oni kvalitetu, zna se tko su i što su, neću o pojedincima. Dajemo im respekt, ali vjerujem u moju momčad, treniramo jako, dobro, motivirano, konkurencija je dobra, 16-17 momaka koji žele početi ili ući... Trener voli kad zna s kim može krenuti, ali sad je situacija takva da svi lete i čekamo zadnji trening i odluku. Igramo doma i sve ćemo napraviti za dobiti protivnika koji zahtjeva dobru igru.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kakav je odnos snaga sada u odnosu na ranije?

- Kad gledam Superkup i prvenstvo, mi smo bili dobri, sad bismo trebali biti bolji, na nama je da nakon izvanrednog starta i depresije zbog dva poraza nastavimo rasti. Protivnik je dobar, ima promjena, mi i više, kad vidim kako se trenira motivirano i koncentrirano, to mi daje nadu i vjeru da ćemo biti pravi u nedjelju.

Kako komentirate Jakirovićev Dinamo?

- Dobri su, on je dobar, respekt svima, ali mene više zanima kakvi ćemo mi biti i veseli me priča mojih igrača, kako treniramo i živimo zajedno. To je jedini ispravan put.

U Superkupu bolja igra od rezultata, u prvenstvu obratno, a sada?

- I ja sam sam imao taj dojam, imali smo više udaraca i prilika, oni posjed, ovo će biti treća priča, drugi akteri, druga atmosfera i stadion... Nastojimo naučiti nešto iz svake utakmice, ovo je nova priča...

Kakav Dinamo očekujete?

- Ne znam kakav će Dinamo biti, nastojat će oni igrati svoj nogomet, imat će samopouzdanje, iznenadilo bi me da se oni dođu adaptirati. Velike momčadi igraju svoj nogomet pa tko bude bolji.

Hoće li biti taktičkih promjena?

- Ima par varijanti, ali nema izmišljanja tople vode.

Hoće li Žaper krenuti od prve minute?

- Moguće da hoće, moguće da neće...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jesu li svi na dispoziciji i zdravi, ima li ozljeda?

- Od prošloga kola je sve tu, Ferra i Pukštasa nema, ostali su tu, treniraju...

Možemo li očekivati bolji nogomet, a manje taktičkog nadmudrivanja?

- Ja bih volio da mi gledamo spektakl i da Hajduk pobjedi. Ali si u nervozi, stresu, pritisku, onda neke stvari počnu zapinjati. Dobar teren i vrijeme su preduvjet, mi se spremamo za Dinamo, vjerujem da bi mogli gledati bolju utakmicu nego zadnji put.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hoće li presuditi dvoboj Livaje i Petkovića?

- Dvije devetke, dva najbolja igrača, sve od njih kreće. Nadam se da će Marko biti na svom najboljem nivou i da ćemo nakon utakmice pričati više o njemu nego o Petkoviću.

S tri boda biste se opet odvojili na vrhu?

- Imali smo mi prednost pa smo je prosuli, po tome je možda i bolje da se ne odvojimo. Dugo je prvenstvo, ništa se ne događa u rujnu i listopadu, nego u travnju i svibnju.

Pada li vam na pamet da u bližoj projekciji s novim kadrom opet zaigrate s tri u zadnjoj liniji?

- Ja ću to sigurno igrati, veselim se tome, ali ne u Hajduku, nego na nekom drugom poslu, u nekom drugom klubu.

Koliko je Trajkovski spreman i je li spreman za ulogu centarfora?

- Mi smo ga i uzeli zato što je polivalentan, što može igrati između linija. On ima dubinu, šteta što je došao s dva mjeseca samo individualnih treninga i teško je očekivati da će u desetak dana doći na potreban nivo. Ali vidjeli smo da on ima ono nešto i bit će nam od koristi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Daje li prednost na vrhu dodatni stres jer ne hvatate nego branite razliku?

- Nije bilo puno slučajeva da je Hajduk početkom listopada bio u ovakvoj situaciji. Uglavnom bismo imali minus i kalkulirali koliko treba dobiti, a oni izgubiti. Ne treba kalkulirati, tri boda su ista i u derbiju i protiv Istre i Gorice kao i protiv Osijeka i Rijeke. Imam dobar osjećaj.

Je li Hajdukova prigoda Dinamova obrana?

- Teško je nešto reći, Dinamo je stabilan, malo golova prima, mi smo mijenjali u odnosu na zadnji put momčad, oni isto, došli su novi igrači, svaka linija i pozicija je bitna, ali na kraju je bitna momčad. Niti će se braniti s četitri igrača, nego s deset, a tako će i napadati, sa što više...

Recept za uspjeh Ivana Katalinića bio je napasti Dinamo od prve minute, jer oni nisu navikli da ih netko napadne.

- Šjor Kate je bio i moj trener, ima puno iskustva, zna nogomet, ja ga jako cijenim, volio je rizik, volio je napasti, i mi ćemo pokuašti napasti, to nije upitno. Naša je ideja napadati, biti gore, stvarati šanse, pa ćemo vidjeti kako će se razvijati utakmica.

Dosta vanjskih šuteva ste imali protiv Lokomotive, je li to planski ili se utakmica tako razvila?

- Rekao je prijateljev otac da ako ne pucaš nećeš ni zabiti. Šanse su puno bolje ako šutiraš izbliza, ali ako se priuži prilika... Volim igrati za golove, više ih pada iz kaznenog prostora, ali zašto ne i izvana.

Odjiodja i Moufi su u drugom planu?

- Kad izgubiš dvije utakmice, moraš nešto mijenjati. Falilo mi je energije, agresije, ludosti, trebam puni gas i tko je mogao odgovoriti na to, koristili smo ga. Bitno je s kim počneš, ali i s kim završiš utakmicu, tražili smo energičniju i vertikalniju momčad i zato smo je tako i sastavili.

Dva poraza Jakirović je zabilježio na početku sezone protiv Sparte i ovdje s Rijekom, može li se iz toga izvući neki zaključak?

- On je došao ovdje s Rijekom i adaprirao se na nas s obranom pet, sada to neće napraviti sigurno. U Češku je otišao s dobrim rezultatom i tako se i postavio, ovdje ne dolazi s dobrim rezultatom tako da po meni nema previše poveznica.