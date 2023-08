Leko: Protiv Belupa smo naučili dvije lekcije, a tužno mi je da nas čuva tri kordona policije

Četvrtak, 17. kolovoza rezerviran je za uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige. Dok Osijek i Rijeka u Hrvatskoj dočekuju Adanu, odnosno Torshavn, Hajduk je jedini od hrvatskih klubova koji drugi susret igra pred gostujućim navijačima. Nakon remija bez golova na Poljudu, PAOK dočekuje Splićane u paklenoj atmosferi na Toumba stadionu.

Susret su pred medijima najavili trener Ivan Leko te veznjak Vadis Odjidja-Ofoe, koji je dio karijere proveo igrajući za Olympiakos pa mu gostovanja u Grčkoj nisu stran pojam.

- Igrao sam puno europskih utakmica i znam što ovo znači za klub. To je vrlo važno za Hajduk, navijače, ali i igrače. Želimo ulazak u grupnu fazu. Znamo kakav je ulog i što trebamo napraviti - rekao je Odjidja-Ofoe pa usporedio ovu momčad PAOK-a s onom od prije dvije godine kada je ovdje bio kao igrač Genta.

- Ne vidim previše razlika, iako je prije dvije godine PAOK ima malo više igrača bolje individualne kvalitete. I dalje su opasni iz prekida, to nas je skupo stajalo prije dvije godine.

- Analizirali smo prvu utakmicu. Svaka utakmica ima svoju priču. Dali smo sve od sebe. Igrali smo dobar nogomet protiv protivnika koji je stabilan. Mogu biti zadovoljan igrom, a rezultat je mogao biti bolji. Znali smo da nas čeka zahtjevnih 180 minuta. Mi imamo aktivan rezultat. Za proći trebamo dobiti u Solunu, a to nije lako. Očekujem da će PAOK biti dobar, agresivan, ali imamo mi kvalitetu. Očekujem dobar Hajduk - kaže Leko pa nastavlja:

- Nogomet je 11 na 11, dva puta po 90 minuta. Nema nekog scenarija. Moramo biti fokusirani na nogomet. Ako želimo proći, moramo biti na maksimalnom nivou u svim segmentima igre. Jako puno želimo prolaz. Možda je u ovom trenutku veći pritisak na PAOK-u s obzirom na tradiciju, budžet, ali mi smo motivirani i imamo svoju šansu.

Jeste li u prvom susretu uočili slabosti PAOK-a?

- Vjerujemo da smo pametniji poslije jedne međusobne utakmice. Svaka ekipa ima kvalitete i mane. Pričamo, znamo plan. Treba zaustaviti njihove vrline i napasti mane. To je jasno, ali teren je mjerilo. Sigurno ćemo imati svoje momente. Bitno je da budemo odlučni i hrabri. Mi smo ovdje došli pobijediti i proći dalje.

Mijenja li se sastav u odnosu na prvu utakmicu i što vam je donijela utakmica s Belupom?

- Sastav nisam nikad dao, ali neće biti prevelikih iznenađenja. Protiv Belupa smo naučili dvije lekcije. Prva je da imamo kvalitete i da možemo pobijediti svakoga, a druga je da u nogometu moraš biti full-gas. Kada pomisliš da si prelijep i prezgodan to tako ne ide. Sigurno smo izašli pametniji iz te utakmice.

Kakav je vaš osobni doživljaj utakmice?

- Nisam nikad koristio alibi. Ne razmišljam što ako. Došli smo da prođemo, ali u nogometu postoji i protivnik.

Panathinaikos je na jedanaesterce svladao Marseille, je li moguć takav scenarij i u Solunu?

- Sve je moguće. Mislim da smo sposobni igrati 90 ili 120 minuta s PAOK-om. Vjerujem da smo sposobni proći. Jako se veselimo utakmicu. Mirni smo, fokusirani i jako motivirani. Penali? Ne vježbamo penale na treningu, u to ne vjerujem jer tada na tribinama nema 30.000 ljudi.

Radili ste u PAOK-u, poznajete ovaj stadion. Kako ste pripremili ekipu za utakmicu?

- To mi sigurno pomaže. Kad si bio negdje, to može pomoći. U ekipi imam dosta iskusnih igrača koji su igrali u Grčkoj. Očekujemo da će biti vruće, puno intenziteta i strasti. Mi smo na to doma navikli. To su stadioni za velike igrače. Veselimo se tome. Spremni smo za to okruženje.

Na press konferenciju dopratili su vas policajci. Kako gledate na to, stvara li to momčadi dodatno opterećenje?

- S ljudske strane mi je tužno da nas čuvaju tri kordona policije. Ali, tako je i u Hrvatskoj. Ideš igrati, a oko tebe 50 policajaca. To nije lijepo. Otišlo je u tužnom smjeru. Sport bi trebao biti takav da mogu doći navijači obje momčadi, da poslije jedni slave, a drugi tuguju. Unatoč svemu tome pokušavamo se maksimalno koncentrirati na utakmicu - zaključio je Leko.