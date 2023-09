Leko: I dalje mi je bolno. Bel? Nisam glup ni lud, ali bolje je da šutim. Vušković? Trenira sam...

Ivan Leko odslužio je kaznu od pet utakmica i vraća se na klupu protiv Gorice. U pet ogleda koliko je vodio momčad s tribina, Hajduk je upisao tri prvenstvene pobjede protiv Slaven Belupa, Rudeša i Varaždina, Kup pobjedu protiv Omladinca iz Gornje Vrbe te domaći prvenstveni poraz od Istre na Poljudu.

Upravo je taj poraz bio prvi veći kiks u tekućoj sezoni, a zanimljivo je i kako će susret protiv Gorice, povratnički za Ivana Leku, suditi Dario Bel koji je Leku i isključio tijekom utakmice Superkupa protiv Dinama, zbog čega je trener Hajduka i dobio drastičnu kaznu od pet utakmica.

Kakav je osjećaj vratiti se?

- Drago mi je uletjeti ovdje nakon dugo vremena. Meni je i dalje sve jako bolno, imam svoje mišljenje o tome, neke stvari vrijeme liječi ali nešto i ne liječi. Drago mi je da možemo nastaviti komunikaciju.

Je li vas šokirao poraz od Istre?

- Je, imamo izvanredan ulazak u sezonu, dobri smo, ozbiljni smo, jednu utakmicu koju smo zaslužili dobiti izgubili smo. Oni dva put prođu centar i zabiju... život ide dalje, puno je treninga, utakmica, momci su dobro izreagirali nakon odmora, svi su motivirani za krenuti u nadamo se novu seriju počevši od nedjelje.

Hoće li netko biti u kombinaciji koji nisu bili na Kupu?

- Filip Krovinović će se vratiti, Lovre još neće, Diallo teško, Dajaku ne znam, vraćaju se mladi reprezentativci.

Što je s Lukom Vuškovićem?

- On trenira zavisno od svojih momenata. Trenirao je koliko je mogao, sada trenira individualno. Mi smo sretni i počašćeni da jedna mladi igrač do 16 godina ima toliko interesa, to je pohvala svima pogotovo Akademiji.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Koliko ste zadovoljni prijelaznim rokom?

- Bolji smo nego prije dva-tri mjeseca, doveli smo dobre igrače, neki su se imali više vremena integrirati, neki manje, sad je na nama da stvorimo atmosferu u kojoj će svi trenirati i imati veliku motivaciju.

Koliko Uremović i Žaper mogu pomoći?

- Teško je znati kad će biti pravi, ali zadovoljan sam, karakterni su i dobri, motivirani da dođu, kao što smo i i mi motivirani i sigurno će nam pomoći.

Koliko je utakmica u Kupu pomogla da presječete pauzu?

- Teško je bilo meni i svima, ludio sam na trbinama, nadam se da neću morati više. Momci su igrali dobro, imali dobre rezultate, drugačije je kad trenera nema. Suparnik je limitiran kvalitetom, ali lijepo je u Slavoniji, hjeli smo se odužiti dobrim nogometom i pobjedom, da novi igrači uhvate automatizme.

Gorica je tvrd suparnik?

- Je, i nama i drugima. Dobri su, organizirani, novi trener je jasan, iskusni i mladi igrači mix, očekujemo tešku utakmicu i spremni smo, motiviran i da budemo pravi za dobiti u nedjelju. Ključno je da mi pokažemo timski duh. Individulana kvaliteta je bitna, ali snaga duha, snaga momčadi je strahovito bitna i nama je veliki fokus da se što prije homeogeniziramo, da sve kvalitete koje imamo pokažemo na terernu. Jedini cilj je uvijek pobjeda i nova tri boda.

Gorica je jedan od terena gdje ćete imati domaćinsku atmosferu?

- Lijepo je to, ja sam bio na tribini i protiv Rudeša, kad vidiš toliko ljubavi, to ti daje ekstra motivaciju da budeš pravi. Bit će ih puno i to je obaveza da budemo pravi od prve do zadnje minute.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sudi vam Dario Bel koji je sudio u utakmici kad ste zaradili suspenziju. Kako to komentirate?

- Ne mislim da je slučajno, nismo mi glupi i ludi, možda je najbolje poraviti se, ali u mojoj situaciji kako se ja osjećam najbolje da ništa ne goviorim...

Kakva je atmosfera u svlačionici nakon Istre?

- Jako teško, doma je, 30.000 ljudi, sve nas je zaboljelo, ali u nogometu znaš, nekad dobijaš, nekad gubiš, pametan iz svakog problema pokušava izvući lekciju. Mi isto. Nakon svakog poraza.

Je li moguća promjena sustava s novim igračima?

- S tri iza igramo i sada, s dva stopera i golmanom visoko. Popularno pitanje, obranu s tri nećete još dugo gledati.

Hoće li Uremović ili Ferro zaigrati jer nema Dialla?

- Da, nema Dialla, Elez još nije spreman, jedan od njih dva će startati, vidjet ćemo tko.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gorica nije dobila Hajduka dugo?

- Nastojimo ne gledati statistiku, najvažnija je energija, strast, volio bih vidjeti motiviranu i fokusiranu momčad koja se želi vratiti što prije pobjedama.

Očekujete li više od krila?

- Ne samo od njih. Jasno je, ako želiš nešto napraviti u sezoni, kad radiš zbrojeve, trebao bi zabiti 72 gola, dva po utakmici. Ne može to Livaja sam. Od svih očekujem više, nama to nedostaje, vezni red je defanzivno box, stabilitet i ofenzivni box. Fali nam mali Rokas, na drugioma je da se malo adaptiraju, Marko Livaja koliko god je dobar ne može sam zabiti 60 golova.

Jeste li s tribina više vidjeli nego s terena, je li vam bilo lakše?

- S tribina se bolje vidi, ali nemaš ti sad priliku uzeti time out kao u košarci i nešto adaptirati. Moraš pripremiti momke kad prepoznaju i rješavaju situaciju na terenu. Trener može dati neki naputak, ali nema za vrijeme utakmice mogućnosti za puno promjena...