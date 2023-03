Leko: 'U mojoj karijeri ovo su dva najgora i najteža mjeseca'

Rijetke su utakmice Hajduka koje trener Ivan Leko pamti po dobrome, a jedna od takvih je prošlotjedna pobjeda u Osijeku, koja je značila prolazak u polufinale Kupa. I premda je debakl protiv Lokomotive pokvario dojam i produbio sumnju kako je pobjeda u Gradskom vrtu prije plod slabosti Osijeka nego kvalitete Hajduka, ostaje činjenica da je u najvažnijoj utakmici polusezone do sada Hajduk slavio protiv Osijeka u gostima i izbacio ga iz Kupa. Na toj činjenici Leko može i mora graditi priču i uoči nedjeljnog ogleda, u koji ulazi s nekoliko igrača više na raspolaganju.

Je li ovo najteži tjedan ili najteži dani u vašoj igračkoj i trenerskoj karijeri?

- Sigurno najgora dva mjeseca.

Jeste li razgovarali sa sportskim direktorom i predsjednikom?

- Pričamo često, puno, ovaj tjedan, prošli, pričat ćemo i sljedeći tjedan, puno se stvarno priča.

Hoćete li koristiti Vuškovića u Osijeku, je li za njega puno četiri utakmice u kontinuitetu?

- To je klinac od 16 godina. Odigrao je dobro u Osijeku i bio bih lud das ga nisam stavio iduću. To je mlad momak, može odigrati top, može flop. Njegove pogreške su bolne, ali on može biti i match winer, kao što je bio u prošloj utakmici.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek?

- Očekujemo dobar, bolji Osijek, bili su dobri u Maksimiru a znamo kako smo mi prošli tamo. Oni su jako agresivni, naše su utakmice pune duela, intenziteta, drugi protiv trećega, dupli su to bodovi i sve govori da bi to trebala biti utakmica puna svega što sam naveo, a ja se nadam i nogometa.

Što možemo očekivati od Hajduka nakon dva uzastopna prvenstvena poraza i osam primljenih golova, na čemu radite?

- Radimo na svemu, na svim aspektima nogometa jer nismo dobri. Radimo sve da budemo bolji, prije svega radimo popis igrača tko može trenirati a tko ne. Mi ne možemo ponoviti sastav i sustav u ova dva mjeseca i teško je očekivati neki kontinuitet. Radimo puno, na žalost to se ne vidi na terenu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zbog čega Mlakar nije slavio gol protiv Lokomotive?

- Ja to nisam primijetio...

Dosta je to neuobičajeno?

- Prvi put čujem, bilo bi bolje njega pitati.

Je li veći imperativ na strani Osijeka koji mora braniti treće mjesto, ii na vama?

- Mislim da nitko nema veći pritisak od nas, nema te ekipe u Hrvatskoj. Idemo pokušati igrati, bez obzira na sve.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Je li veliki broj promjena glavni razlog lošijih igara?

- Nisam se ja došao ovdje ispričavati i braniti se. Nismo bili u mogućnosti izvesti isti sastav, a ako ste imalo pratili ono u što ja vjerujem, to je da igramo s istim igračima. Nismo bili u prilici i pokušat ćemo u budućnosti nešto standardizirati.

Awaziem?

- U lošem je momentu kao i svi mi, igra, faliva, ali nije jedini. Zajedno se dobiva i gubi, on nije trenirao jer je ozlijeđen, takav je kakav je, tako da zbog tih stvari nije u konkurenciji.

Osijeku se vraćaju Leovac, Topčagić, Gržan, možda i Nejašmić... Tko se vraća u konkurenciju kod vas i tko sigurno neće na put u Osijek?

- Lista je duga, kapetan Kalinić, pa Elez, Awaziem, Prpić, Lovrencsics, vidjet ćemo što će biti s Kalikom i Borevkovićem koji su tek počeli trenirati. Možda ih povedemo da popunimo kvotu igrača...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jeste li se već dogovorili oko toga koga ćete od mladih igrača prepustiti juniorima koji igraju četvrtfinale Lige prvaka s Borussiom Dortmund?

- Ja bi ima dao sve da je normalna situacija i mi bi stavili trening u obrnutu smjenu da ih gledamo. Vidjet ćemo, pratimo, napravit ćemo najbolje što možemo.

Primate puno golova?

- Činjenica je da primamo puno golova, da smo očajni, tri sustava, 25 igrača smo mijenjali ali jednostavno smo mekani kao momčad, to je već odavno tako. Mentalitet obrane nam nije dobar. Gledao sam Sporting i Arsenal i slavlje kad je pet - šest igrača slavilo kad je jedan uklizao i spasio gol. Ja bih to volio vidjeti čestoće kod nas, kao kad Chiellini recimo slavi obranu kao da je zabio gol...

Jesu li ove tri utakmice pokazale da je veći problem stava a na sustava?

- Često pričam da sustav nije prebitan, nego kako igraš nogomet. Ima raznih sustava, mi na žalost previše mijenjamo i ja sam tužan zbog toga jer ne možeš dobiti samopouzdanje i kontinuitet. Tužan sam, ali moram mijenjati...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ima li problema u svlačionici kad takve detalje spominjete?

- Nisam kao igrač bio u svlačionici gdje su odnosi tako dobri kao u našoj. Da se druže igrači i van terena, ne samo na terenu, da se druže obiteljski, sa ženama... Možda je problem što su predobri momci, uživaš ih vidjeti ujutro, provesti s njima dan. Ja bi volio da ima problema, da se potuku, da netko nešto nekome kaže. Ali nije tako...

Osijek je dobio novog trenera, hoće li biti drugačija utakmica od prošle?

- Vrlo vjerojatno, oni dolaze iz loše utakmice u Kupu, mijenjat će, vidjeli smo ih samo jednu utakmicu pod novim trenerom. Pokušavamo anticipirati kako će oni igrati, ali bit će to utakmica intenziteta, duela, odbijanaca, tako je već 30 godina, pa će biti i u nedjelju. Ali ovo nije boks ni atletika, nego nogomet, pa tko bude igrao bolji nogomet neka dobije.

