Leko uoči Dinama: Livaja je trebao igrati. Kazni ga s deset utakmica ili ga nemoj kazniti

Hajduk je prošle sezone obranio Rabuzinovo sunce, a to mu je donijelo priliku da se već u prvoj utakmici nove sezone bori za novi trofej. Kojeg Splićani u svoje vitrine nisu pospremili od 2005. godine kada su slavili protiv Rijeke.

Majstor s mora u subotu od 20 sati igra Superkup na Maksimiru protiv Dinama. Posljednjih dana čak trojica novih igrača stigla su na Poljud pa se navijači nadaju kako će u novoj sezoni gledati jači, kvalitetniji i konkurentniji Hajduk koji se konačno može potući za naslov prvaka. No, veliki hendikep u prvom ovosezonskom derbiju bit će izostanak najboljeg igrača Marka Livaje. Kako će 'bili' bez svoje desetke, brinu se navijači, ali nadaju kako je Ivan Leko uspio nešto iskemijati.

Trener Hajduka je na Poljudu najavio veliki derbi.

Pet igrača jesu li prinove ili pojačanja, tko je najpotrebniji?

- Svih pet je potrebno. Znali smo koje profile tražimo, ja sam u ovom momentu jako zadovoljan, šteta što nisu došli ranije ali to je tako. Vrijeme će pokazati tko je pojačanje, tko je prinova a tko promašaj. Neki igrači u jednom klubu budu dobri a u drugom ne. Ako od pet tri budu pojačanja to je dobar postotak,.

Tko bi mogao nastupiti od njih protiv Dinama?

- Šarlija i Dajaku su tu već dugo, ogromna je razlika između njih koji su došli prije tri dana. Dobra je energija u momčadi, osjeća se konkurencija, treba kompletirati momčad tamo još gdje treba.

Kakav je status Luke Vuškovića?

- Igrač pod ugovorom, dijete od 16 godina, igrao je pa je upao u krizu. On je igrač koji je ogroman talent i potencijal koje treba čuvati i vidjeti što će biti s njim. Ja sam samo trener, nije u mojoj domeni transfer.

Je li utakmica s Dinamom revijalna, kako se pripremati?

- Svi smo motivirani za svaki trening i svaku utakmicu. Ova je prva službena, Superkup je trofej, nije slatkica kao prvenstvo, ali je trofej. Svaka utakmica može imati ogroman utjecaj, pozitivan ili negativan, mi se spremamo da budemo što bolji i da pokušamo dobiti. Vidjet ćemo kako će biti.

Drži li vas dobra atmosfera s kraja sezone?

- Bila je pauza, malo smo se odmorili, već tri i pol tjedna dobro smo radili, dali priliku momcima s posudbe, s dvojne registracije, da vidimo što i kako, da možemo selektirati ozbiljno u skupinu igrača koja će ići na utakmice po pobjede. Jako smo motivirani, znatiželjni, ne zna nitko što očekivati, pripreme su jedno, a utakmice drugo. Bit ćemo pametniji nakon početka. Treba raditi i šutjeti, i kad je tako možeš imati sreće.

Koliko je važno što su tri igrača produžili ugovore?

- To je jako lijepa gesta i kluba, to su momci koji su ugovore zaslužili ponašanjem i treniranjem. Ovo je nagrada za minuli rad, prethodni rad, ali i motivacija i dodatna obaveza da se ide što jače i bolje kroz iduće tjedne i mjeseca.

Koliko je to prednost u Superkupu, obzirom da se u Dinamu uglavnom priča o transferima?

- Mi smo različiti, mi smo mijenjali puno, puno je igrača otišlo, došlo je dosta s posudbi i u transferima. Oni imaju stabilnost, kvalitetu, hijerarhiju, poznaju se. Mi se bavimo sobom, i nas zanima protiv pravog protivnika na njihovom terenu kakvi smo.

Livaja odrađuje kaznu, protivnici slažu taktiku kako limitirati njega, kako će derbi izgledati bez njega?

Šteta, trebao je igrati. Ili ga kazni s deset utakmica ili s nijednom. Ovo je neko rješenje... po meni kompromis, a ja to ne volim. On je kvaliteta i karakter, ekstra stvar je za protivnika što ga nema. Mi to znamo, pripremamo se za utakmicu bez njega, ovo je šansa za druge, ali i da vidimo jačinu momčadi.

Je li Odjidja vaša želja?

- On je prije svega želja kluba. Da mi je netko rekao prije dva mjeseca da će doći u HNL ja bih mu rekao da je lud. On je uvijek bio kvaliteta, lider, kapetan, igrao je za nešto, puno velikih utakmica, igrač koji bi nam trebao puno dati, centralni vezni koji bi trebao davati tempo i kvalitetu svojom kvalitetom i karakterom. Na nama je da ga dovedemo na nivo spremnosti da se što prije uklopi u naš način igre.

Kada biste mogli birati, bi li to bila pobjeda u Superkupu protiv Dinama ili u prvom kolu?

- Pobjeda u Superkupu.

Kakva je budućnost Dolčeka, nema ga na popisu igrača na službenoj stranici?

- On je u konkurenciji za nastup

Je li Sahiti lijevo ili desno krilo?

- Da pitate njega on bi rekao jedno, ja bi rekao drugo, vi treće... Zavisi to i o profilima drugih igrača... On je s desne bio match winner, prijašnjih godina je bio s lijeve, ja sam zadovoljan što ga možemo koristiti na obje pozicije.

Je li Sigur sada desni bek ili ćete ga koristiti i u vezi?

- Sigur ostaje desni bek, trenira, stabilan je, momčad je dobra s njim.

Koliko dugo će zbog ozljeda izostati Grgić i Prpić i tko sve ne može?

- Lovre, Elez i Mikanović ne konkuriraju, Lovre je kapetan i nešto više od naših igrača, htjeli bismo da se vrati što prije, kao i Josip i Dino koji pate dugo, a i mi bez njih. Njih tri, plus ova dva ne mogu, za Lukasa i Dominika ne znamo težinu, nadamo se što kraće. To se događa kad ne treniraš dugo pa uđeš u jači trenažni proces, pa im se ponovi ozljeda.

Što mislite o Bišćanu?

- Već smo pričali na tu temu, bavim se sa sobom, a njemu i klubu želim sve najbolje.

Spremate li se da budete prvak?

- Pratim ja dugo Hajduka, svi mi znamo što se događa u sedmom i osmom mjesecu, priču o Velikoj gospi... Ali danas ne bih o tome, možda nam to okrene sreću.

Trenirate li penale?

- Ne, osobno mislim da je teško nešto trenirati bez pritiska, bez publike. Igrači imaju slobodno, rade što im treba, ali kolektivne penale nismo trenirali.