Messi: Naš narod je očajnički ovo trebao. Sad možemo sve

Argentina je u finalu Svjetskog prvenstva. Maestralno drugo poluvrijeme odigrali su Leo Messi i "gaučosi" te poslali Engleze u utakmicu za treće mjesto. Nakon primljenog gola su se naljutili i jurnuli po pobjedu i na kraju do nje i došli. Enzo Fernandez donio je izjednačenje fenomenalnim golom, a Lautaro Martinez završio je posao na asistenciju Messija. Argentinski čarobnjak javio se nakon utakmice.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

- Ova momčad može učiniti sve. Poseban je osjećaj biti u ovog grupi ljudi. Nikad vas nećemo razočarati. Ovo Svjetsko prvenstvo je čudo, a ponovo biti u finalu je nevjerojatno. Čim su počele himne osjetili smo nešto posebno u nama. Nije ovo bila obična pobjeda, argentinski narod ju je očajnički želio - rekao je Messi pa kasnije dodao:

- Stigli smo uz određene sumnje, s ozlijeđenim igračima i nekima koji nisu bili potpuno spremni. Mnogi su dovodili u pitanje naše igre, ali nama ni u jednom trenutku nije palo na pamet da nećemo biti među četiri najbolje reprezentacije. Nakon svega što smo doživjeli ne možemo tražiti više. Ja ne mogu tražiti više. Zahvalan sam na svemu što mi je nogomet dao. Sada će biti kako Bog bude htio.

Messi je peti put na ovom Mundijalu proglašen za igrača utakmice, a ostao mu je još samo jedan korak. U velikom finalu Argentina igra protiv Španjolske, a nas čeka nevjerojatna utakmica.