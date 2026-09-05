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KIŠA GOLOVA

VIDEO Leon je šokirao Rujevicu, a onda je krenuo uragan Rijeke!

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Leon je šokirao Rujevicu, a onda je krenuo uragan Rijeke!
Foto: MAXSport
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U tijeku je susret 6. kola između Rijeke i Osijeka na Rujevici. Riječ je ujedno o derbiju kola

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U tijeku je utakmica 6. kola HNL-a između Rijeke i Osijeka na Rujevici.  Rijeka ušla silovito u utakmicu, ali poveli su gosti. 

Naime, u 15. minuti strijelac za prednost Osijeka bio je Armando León. Majstor se sjajno ubacio iza riječkih braniča i pogodio za vodstvo. Njegov gol možete pogledati OVDJE

Ipak, Rijeka je u nastavku okrenula. U 21. minuti nakon velike greške Osijeka, lopta je stigla do Vignata i on ju je sjajno plasirao u daljnji kut za izjednačenje. Njegov gol možete pogledati OVDJE

U 33. minuti Rijeka je povela. Nakon sjajne akcije, odlično se snašo Adu-Adjei. Njegov gol možete pogledati OVDJE

U 43. minuti domaćin zabio za 3-1 nakon pogreške osječke obrane. Drugi gol zabio je Adu-Adjei. Njegov gol možete pogledati OVDJE

U 61. minuti Rijeka je zabila i četvrti gol. Sjajno je pogodio Toni Fruk. Gol možete pogledati OVDJE

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