VIDEO Leon je šokirao Rujevicu, a onda je krenuo uragan Rijeke!

U tijeku je utakmica 6. kola HNL-a između Rijeke i Osijeka na Rujevici. Rijeka ušla silovito u utakmicu, ali poveli su gosti.

Naime, u 15. minuti strijelac za prednost Osijeka bio je Armando León. Majstor se sjajno ubacio iza riječkih braniča i pogodio za vodstvo. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

Ipak, Rijeka je u nastavku okrenula. U 21. minuti nakon velike greške Osijeka, lopta je stigla do Vignata i on ju je sjajno plasirao u daljnji kut za izjednačenje. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

U 33. minuti Rijeka je povela. Nakon sjajne akcije, odlično se snašo Adu-Adjei. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

U 43. minuti domaćin zabio za 3-1 nakon pogreške osječke obrane. Drugi gol zabio je Adu-Adjei. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

U 61. minuti Rijeka je zabila i četvrti gol. Sjajno je pogodio Toni Fruk. Gol možete pogledati OVDJE.