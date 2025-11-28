Leon Radošević napustio Split. Evo gdje će nastaviti karijeru

Split je ostao bez jednog od svojih važnih nositelja igre, Leon Radošević iskoristio je mogućnost otvorenog ugovora koju je potpisao s klubom i više nije košarkaš žutih. Nedavno je odbio ponudu iz Grčke, u četvrtak je stigla nova ponuda iz Italije... Na odlasku se biranim riječima oprostio od svojih suigrača i kluba:

- Hvala na svemu, i na samoj prilici da mogu trenirati, a kasnije i igrati s momčadi koja je puna vrhunskih individualaca, a još boljih ljudi. Bio je izuzetan gušt trenirati, igrati i boraviti s ovim momcima, nimalo mi nije lako otići. Svi u klubu, od čistačica, trenera, pa do vodstva kluba su bili odlični. I uvijek ću se rado vratiti na Gripe, i kao gost, a i kao igrač dok me zdravlje služi. Splitu želim da uspije uzeti titulu prvaka, da ne bude ozljeda i da se zajedno radujemo na kraju sezone. Hvala svima što su napravili da se u Splitu osjećam kao u vlastitoj kući i ovaj odlazak nije moje zbogom klubu, nego doviđenja - poručio je na oproštaju Radošević.

Foto: Ivica Čavka/KK Split

U ime kluba od Radoševića se oprostio trener Dino Repeša:

- Bilo je zadovoljstvo surađivati s Leonom, bio mi je produžena ruka na parketu. Naša suradnja je odličan primjer kako trebaju funkcionirati iskusni igrači i treneri. Žalim što odlazi, a istovremeno mi je drago zbog njega što je dobio ponudu koja ga zadovoljava.

Radošević je bio dio centarske linije Splita koja će sada ostati oslabljenja. Pitanje je mogu li čelnici kluba s Gripa pronaći adekvatnu zamjenu, a do tada će uz Amerikanca Jacoba Stephensa poziciju popunjavati krilni centri Dario Drežnjak i Australac hrvatskih korijena Gerg Anticevich. Kako stoje stvari Radošević bi karijeru trebao nastaviti u Italiji, u Trevisu.