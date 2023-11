Leona: Nadam se nešto naučiti iz odustajanja, Zrinka: Idući put ćemo jednu stvar bolje napraviti

Desetim mjestom Zrinke Ljutić i 30. Leone Popović na trećem slalomu nove sezone Svjetskog kupa u Killingtonu, gdje je 90. pobjedu u karijeri ostvarila Amerikanka Mikaela Shiffrin, završen je prvi od dva vikenda na američko-kanadskoj turneji.

Zrinka je nakon dva nastupa u Killingtonu zadovoljnija iz hrvatskog dueta, jer je u subotnjem veleslalomu 13. mjestom došla do najboljeg plasmana u karijeri u toj disciplini, a u slalomu je i treći put ove sezone bila među deset najboljih.

- Solidan rezultat, deseto mjesto. Dobra prva vožnja, imala sam jednu greškicu, gdje sam se malo poskliznula. Mislim da sam se zato u drugoj vožnji toliko mučila. Mislim da smo skije malo ‘preoštre’ napravili, ali i to je još jedno novo iskustvo. Za sljedeću utrku ćemo to bolje (napraviti)", rekla je 19-godišnja Zagrepčanka nakon nedjeljnog slaloma, a osvrnula se i na svoj subotnji nastup.

Foto: Erich Schlegel

- Jučer je bio odličan dan za mene. Ušla sam sad i u 30. najboljih u veleslalomu. Stvarno sam zadovoljna s obje vožnje i veselim se što mi je veleslalom krenuo u smjeru kao i slalom - zaključila je Zrinka.

Leona Popović u subotu nije uspjela izboriti nastup u drugoj vožnji u veleslalomu, ali je u nedjeljnom prvom slalomu još jednom pokazala da pripada eliti u ovoj disciplini. Imala je peto vrijeme, za vodećom Mikaelom Shiffrin zaostajala je manje od pola sekunde (+0.49), što je uspjelo još samo Leni Duerr, Petri Vlhovoj i Wendy Holdenere. Nažalost, nakon sjajnog prvog segmenta u drugoj vožnji, došlo je do pogreške koja je Leonu izbacila iz pravog ritma te je u Killingtonu osvojila samo jedan bod.

- Bila sam zadovoljna prvom vožnjom, stvarno sam se dosta dobro skijala i osjećala. Htjela sam, naravno, u drugoj vožnji napasti još više i, nažalost, dogodila se greška. To je to, greške se dešavaju i nadam se nešto naučiti iz današnjeg dana - zaključila je 26-godišnja Popović.

Foto: Erich Schlegel

U nedjelju je neuhvatljiva za sve bila Mikaela Shiffrin koja je u Killingtonu došla do rekordne, 90. pobjede u Svjetskom kupu, a šeste na toj stazi, ukupno 55. u slalomima za Kristalni globus.

- Ovo je prilično nevjerojatna padina, posebno kad je slalom u pitanju. Ovdje se sjajno osjećam. I osjećam da mi navijači ovdje doista pomažu. To govorim svake godine, ali doista su glasni i mogu ih čuti na svakom prolaznom vremenu. Čujem njihove povike koji su sve glasniji i ne znam zaostajem li ili sam u prednosti. No, kako god bilo, daju mi poticaj. Sjajno je skijati s takvom energijom - izjavila je najuspješnija skijašica današnjice koja je osvojila i treće mjesto u subotnjem veleslalomu pa je nedjeljnom pobjedom došla do 141. postolja u utrkama za Svjetski kup.

Foto: Erich Schlegel

Rekorder u toj kategoriji je još uvijek Ingemar Stenmark sa 155 postolja, ali bi Shiffrin ovakvim tempom mogla od legendarnog Šveđanina preuzeti i taj rekord već u ovoj sezoni.

Karavana Svjetskog kupa, kad su skijašice u pitanju, iz Killingtona se seli u kanadski Tremblant, gdje su 2. i 3. prosinca na rasporedu dva veleslaloma.