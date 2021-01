Druga vožnja Snježne kraljice proći će, nažalost, bez hrvatske predstavnice. Ni Leona Popović (23) ni Zrinka Ljutić (16) nisu izborile još jedno spuštanje niz Sljeme za što im je nedostajalo manje od pola sekunde.

Popović je sa startnom brojkom 45 završila s 35. vremenom prve vožnje i kratka za 44 stotinke za drugu vožnju, odnosno s 4.18 zaostatka za vodećom Vlhovom.

- Staza je bila dosta zahtjevna, puno teža nego sve druge, još su se pojavile i rupe. Meni je nedostajalo malo brzine i žao mi je što nisam pustila skiju u nekim dijelovima. Malo sam se preračunala, ali ne mogu biti nezadovoljna. Skijam dobro i nadam se da ćemo se Sljeme i ja sprijateljiti jednog dana - rekla je mlada Mrkopljanka.

Ljutić je, pak, imala 33. vrijeme prve vožnje u svom debiju na Sljemenu. Spustila se niz stazu tek 65. i nedostajale su joj 43 stotinke za drugu vožnju.

- Možda sam mogla odskijati bolje neke dijelove, ali bilo je teško zbog uvjeta i visokog startnog broja. Staza nije baš izdržala kad sam ja došla na red, rupe su se pojavile, a opet mi je malo nedostajalo za drugu vožnju, kojoj se nadam u budućnosti uz bolji startni broj. Ja sam ovdje ipak najmlađa, sve su cure starije i ozbiljne u svemu, što ih je dovelo do tu gdje jesu. Pokušavam ne gledati na njih kao na nedostižnu konkurenciju, već pokazati svoje skijanje koje će me, nadam se, dovesti do najviše razine - rekla je Zrinka.

Druga vožnja je na rasporedu od 16 sati, a Vlhovoj će najveće konkurentice za pobjedu biti Austrijanka Katharina Liensberger (+0.32), Švicarka Michelle Gisin (+0.38) i Amerikanka Mikaela Shiffrin (+0.42), jedine tri skijašice koje su za Slovakinjom zaostale manje od jedne sekunde. Već petoplasirana Švicarka Wendy Holdener zaostaje 1.47 sekundi...