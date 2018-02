Leteći Hezonja zalijepo strašnu bananu Belinelliju pa zakucao!

Počelo je s plus devet za Orlando, završilo s rutinskih "plus 11" za Philadelphiju (116-105), kojoj je ovo 12 uzastopna pobjeda na domaćem parketu. I Dario Šarić i Mario Hezonja odigrali su po 25 minuta, s tim da je Šibenčanin prosjedio na klupi cijelu zadnju četvrtinu, kad je sve već bilo riješeno.

Prejaka je u ovom trenutku Philadelphia za Hezonju i društvo. recimo, fantastični Joel Embiid poigravao se s Vučevićem, Biyombom i ostalim centrima Orlanda - zabio im je 28 koševa za 27 minuta! JJ Redick dodao je 16, Simmons 17, Belinelli 15, a Šarić 11 koševa.

Orlando je dobar dio prvog poluvremena izgledao kao momčad koja, svjesno ili ne, "tankira". Od plus devet u prvoj četvrtini učas su došli do minus 23. Imali su jednu šansu vratiti se u utakmicu, kod 110-101 za Philadelphiju malo manje od dvije minute prije kraja Hezonji je iscurila otvorena trica i tu je sve bilo gotovo.

Hezonja je, inače, bio autor dva najatraktivnija poteza na utakmici. Najprije je nemilosrdno odvalio "bananu" Belinelliju...

Potom je u zadnjim minutama ukrao loptu pa projurio kroz obranu Sixersa i fenomenalno zakucao. S 13 koševa bio je četvrti strijelac Orlanda (Gordon 20, Fournier 16, Vučević 15 koševa), a u obrani je imao tri ukradene lopte.

Mario Hezonja picks off a pass and then takes flight for a powerful one-handed slam as the Orlando Magic try to catch the 76ers in the final minutes.