Leteći Varaždinac Marin: Želim biti olimpijac na svom BMX-u...

Varaždinac Marin Ranteš (22) s 12 godina trenirao je nogomet i svijet mu se više-manje vrtio oko lopte. Sve dok nije naučio što znači riječ “rampa”. Deset godina kasnije živi od te rampe, proputovao je svijet i jedan je od najboljih BMX vozača na planetu.

- BMX je ušao u olimpijski program i velika želja mi je otići u Tokio 2020. - rekao je Marin, koji je među 15 je najboljih svjetskih BMX majstora, no put do te razine bio je težak i trnovit.

- Počeci kao počeci, naravno da je bilo puno padova, ali nisam odustajao. Vidio sam kako drugi to rade, pa sam si rekao: ‘Ako mogu oni, mogu i ja’. Kad uspijem napraviti neki novi trik koji dugo vježbam, to mi znači više nego da mi netko pokloni milijun kuna - nasmijao se Ranteš.

Biti profesionalni vozač BMX-a znači i mnogo ulaganja. Ne mislimo pritom samo na treninge nego i na novac.

- Moj bicikl košta 11.500 kuna, no za početnike je dovoljno dati 1500 kuna do 2000 kuna, barem dok ne vide koliko ih to iskreno zanima - preporučio je Marin, koji često mijenja bicikle.

- Skokovi su visoki i do pet metara, a to je veliko opterećenje za BMX. Zna se često dogoditi da pukne okvir ili volan. Zbog vlastite sigurnosti mijenjam bicikl svakih četiri do pet mjeseci - kaže.

Iduće dvije godine bit će mu izuzetno naporne i teške jer mu je glavni cilj izboriti nastup na OI-ju 2020. Novi dobar test imat će i na Pannonian Challengeu od 30. svibnja do 2. lipnja u Osijeku, na kojem će se izravno ogledati s najboljim BMX vozačima na svijetu.

