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LETI, LETI IVAN Pogledajte kako je Perišić elegantno preskočio Baturinu, fotke su genijalne!

Piše Jakov Drobnjak,
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LETI, LETI IVAN Pogledajte kako je Perišić elegantno preskočio Baturinu, fotke su genijalne!
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Foto: Kai Pfaffenbach

Baturinina bomba Englezima digla je Hrvatsku na noge, a Perišićev skok preko njega postao je hit fotka utakmice

Admiral

Golčinu Martina Baturine još će dugo pamtiti svi navijači Hrvatske. Takav gol na takvoj pozornici zaista je nevjerojatan i samo pokazuje kakvog talent Hrvatska ima u svojim rukama. Ostaje žal što su "vatreni" ipak izgubili od Engleske 4-2, ali svakako veseli ovakav nastup budućeg nositelja reprezentacije. Delirij zbog "bombe" Pickfordu nastao je u Hrvatskoj, na stadionu i na terenu, a posebno se veselio Ivan Perišić.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
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Foto: Issei Kato

Nakon što je Baturina zakucao loptu u englesku mrežu krenuo je slaviti prema korner zastavici. Stao se u pozu kao da kaže "ovo radim svaki dan", a onda se iza njega stvorio Perišić i nastala je jedna od najboljih fotki na SP-u. Zaletio se pa tako elegantno i bez muke preskočio Baturinu da su mnogi navijači ostali u šoku. Savršena forma, dobio bi čistu peticu na tjelesnom u školi.

Još jedan dokaz kakva je "mašina" Ivan Perišić i to sa 37 godina na leđima. Jurio je po terenu protiv Engleske, ona asistencija za Musu je čudesna i svi navijači trebaju biti zahvalni da je i dalje u reprezentaciji. A baš zato što je sklon i dobroj zezanciji, nastale su i ove spektakularne fotke.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Kai Pfaffenbach
FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Kai Pfaffenbach
FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Issei Kato

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