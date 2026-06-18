Baturinina bomba Englezima digla je Hrvatsku na noge, a Perišićev skok preko njega postao je hit fotka utakmice
LETI, LETI IVAN Pogledajte kako je Perišić elegantno preskočio Baturinu, fotke su genijalne!
Golčinu Martina Baturine još će dugo pamtiti svi navijači Hrvatske. Takav gol na takvoj pozornici zaista je nevjerojatan i samo pokazuje kakvog talent Hrvatska ima u svojim rukama. Ostaje žal što su "vatreni" ipak izgubili od Engleske 4-2, ali svakako veseli ovakav nastup budućeg nositelja reprezentacije. Delirij zbog "bombe" Pickfordu nastao je u Hrvatskoj, na stadionu i na terenu, a posebno se veselio Ivan Perišić.
Nakon što je Baturina zakucao loptu u englesku mrežu krenuo je slaviti prema korner zastavici. Stao se u pozu kao da kaže "ovo radim svaki dan", a onda se iza njega stvorio Perišić i nastala je jedna od najboljih fotki na SP-u. Zaletio se pa tako elegantno i bez muke preskočio Baturinu da su mnogi navijači ostali u šoku. Savršena forma, dobio bi čistu peticu na tjelesnom u školi.
Još jedan dokaz kakva je "mašina" Ivan Perišić i to sa 37 godina na leđima. Jurio je po terenu protiv Engleske, ona asistencija za Musu je čudesna i svi navijači trebaju biti zahvalni da je i dalje u reprezentaciji. A baš zato što je sklon i dobroj zezanciji, nastale su i ove spektakularne fotke.
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