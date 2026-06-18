LETI, LETI IVAN Pogledajte kako je Perišić elegantno preskočio Baturinu, fotke su genijalne!

Golčinu Martina Baturine još će dugo pamtiti svi navijači Hrvatske. Takav gol na takvoj pozornici zaista je nevjerojatan i samo pokazuje kakvog talent Hrvatska ima u svojim rukama. Ostaje žal što su "vatreni" ipak izgubili od Engleske 4-2, ali svakako veseli ovakav nastup budućeg nositelja reprezentacije. Delirij zbog "bombe" Pickfordu nastao je u Hrvatskoj, na stadionu i na terenu, a posebno se veselio Ivan Perišić.

Nakon što je Baturina zakucao loptu u englesku mrežu krenuo je slaviti prema korner zastavici. Stao se u pozu kao da kaže "ovo radim svaki dan", a onda se iza njega stvorio Perišić i nastala je jedna od najboljih fotki na SP-u. Zaletio se pa tako elegantno i bez muke preskočio Baturinu da su mnogi navijači ostali u šoku. Savršena forma, dobio bi čistu peticu na tjelesnom u školi.

Još jedan dokaz kakva je "mašina" Ivan Perišić i to sa 37 godina na leđima. Jurio je po terenu protiv Engleske, ona asistencija za Musu je čudesna i svi navijači trebaju biti zahvalni da je i dalje u reprezentaciji. A baš zato što je sklon i dobroj zezanciji, nastale su i ove spektakularne fotke.

Foto: Kai Pfaffenbach

Foto: Kai Pfaffenbach