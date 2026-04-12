Leti, leti lova! Evo koliko je Fury zaradio s najnovijom borbom

Tyson Fury, poznat kao "Kralj Cigana", vratio se boksu u velikom stilu pobjedom protiv Arslanbeka Makhmudova, no osim sportskog aspekta, u fokusu je ponovno njegova golema financijska moć. U svom povratničkom meču održanom u subotu na stadionu Tottenhama, Tyson Fury osigurao je zajamčenu zaradu od otprilike 20 milijuna eura. Ovaj događaj, koji se prenosio na streaming servisu Netflix, odmaknuo se od tradicionalnog modela naplate po gledanju (pay-per-view), što je borcima omogućilo veće zajamčene iznose.

Dok je Fury uzeo lavovski dio kolača, njegov protivnik Arslanbek Makhmudov također je profitirao. Ruski teškaš zaradio je oko 2,7 milijuna eura, što je uvjerljivo najveći honorar u njegovoj karijeri; daleko više od 300 tisuća eura koliko je dobio za pobjedu protiv Davida Allena 2025. godine.

Vrhunac zarade u mečevima s Usykom

Iako se radi o impresivnom iznosu, Furyjeva zarada protiv Makhmudova predstavlja osjetan pad u odnosu na njegova posljednja dva nastupa protiv Oleksandra Usyka. U dva okršaja s ukrajinskim prvakom tijekom 2024. godine, Fury je zaradio astronomske svote. Za prvu borbu inkasirao je više od 85,2 milijuna eura, dok mu je revanš donio dodatnih 72,5 milijuna eura. Ti mečevi predstavljaju financijski vrhunac njegove karijere.

Imperij izgrađen i izvan ringa

Boksački honorari samo su dio financijskog carstva koje je Tyson Fury izgradio. Njegova ukupna neto vrijednost procjenjuje se na iznos između 137 i 155 milijuna eura. Značajan doprinos njegovom bogatstvu dao je i ugovor s ESPN-om vrijedan 100 milijuna dolara, potpisan za seriju od pet borbi. Osim toga, Fury je vješto unovčio svoju popularnost i izvan ringa. Za samo jedan nastup u profesionalnom hrvanju (WWE) zaradio je čak 13 milijuna eura, a dodatne prihode ostvaruje i od prodaje svojih autobiografskih knjiga.

(*uz korištenje AI-ja)