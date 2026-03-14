Levačić za 24sata otkriva tajne daljinskog plivanja: Od morskih pasa čuva me nevidljivi štit...

Za sve su krivi dida Stipe i otok Ist. Malenu Dinu Levačić njen je djed vodio na ribe, ona bi rado uskočila u more i zaplivala, bez obzira na daljinu od obale ili dubinu. Nikad je nije bilo strah, ni mora, ni dubine, ni onoga što se u njima krije. Samo je željela plivati. Davne 2005. s devet godina isplivala je svoj prvi maraton dug dva kilometra, i to zbog starije sestre koja je krenula s plivanjem prije nje.