Zastrašujuća statistika Roberta Lewandowskog protiv bivšeg kluba. Nikome nije zabio više

Postigavši dva gola u Barceloninoj pobjedi 4-0 protv Borussie Dortmund, Robert Lewandowski je stigao do brojke od 29 golova u 28 susreta protiv svog bivšeg kluba.

Lewandowski je za Borussiju igrao od 2010. godine, kada je stigao iz Lecha, do 2014. kada je napustio Westfalen bez odštete preselivši u Bayern. Od 2022. nosi dres Barcelone.

Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Otkako je 2014. napustio klub, Dortmund je njegova "najdraža žrtva". U 28 nastupa zabio im je 29 golova.

Pritom su njegove ekipe dobile 19 utakmica, uz četiri remija i pet poraza. Na drugom mjestu je Wolfsburg kojem je zabio 26 golova, treći je Augsburg sa 23, dok je Schalkeu zabio 21 gol.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelonin napadač je ove sezone zabio 40 golova u svim natjecanjima, 14 više nego prošle sezone.

- Za mene je on najbolji broj "devet" u posljednjih 10 godina. Njegov posao je da bude prisutan ispred gola i unutar šesnaesterca. I on to radi sjajno. Poznajem ga iz vremena u Münchenu gdje je srušio sve rekorde - komentirao je Barcin strateg Hansi Flick.