Lewandowskom zabranili da zabija golove! Razlog je bizaran

U biografiji o Robertu Lewandowskom, autor Sebastian Staszewski pisao je o igračevom privatnom i sportskom životu. U jednom dijelu knjige osvrnuo se na sezonu 2022./23. kada je Xavi bio trener Barcelone. Dva kola prije kraja prvenstva Barcelona je osvojila La Ligu, a kako navodi Staszewski, Barcelonina uprava pozvala je poljskog topnika na neočekivan razgovor.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Tema razgovora bila je potpuno suprotna od cilja s kojim je 37-godišnjak doveden u Barcelonu. Od njega su čelnici Blaugrane tražili da ne zabija golove u preostale dvije prvenstvene utakmice. Lewa je do tog perioda zabio 23 gola u La Ligi, a da je dao još dva Barcelona bi morala isplatiti 2.5 milijuna eura Bayernu zbog posebne klauzule u ugovoru napadača. Poljak je poslušao upute uprave i nije zabio golove na preostala dva susreta protiv Mallorce i Celte Vigo.

Još jedan detalj, koji iz njegove knjige prenosi španjolska Marca, vezan je uz Barceloninog kuhara. Prilikom jednog putovanja na gostovanje izbor jela na klupskom meniju nudio je manjak ribe i mesa od uobičajenog. Lewandowski, kao profesionalni nogometaš koji iznimno brine o raznovrsnom i zdravom unosu namirnica, primijetio je nedostatak ponude i upitao kuhara zašto je tako. Klupski kuhar odgovorio mu je da klub mora štedjeti novac te da je zato ponuda siromašnija.

Foto: Siu Wu

Barcelona posljednjih nekoliko godina proživljava težak financijski period zbog renovacije Camp Nou stadiona, prevelikih plaća koje su igračima dogovorene prije pandemije koronavirusa, neisplaćeni milijuni za dovođenje nogometaša i loše vođenje kluba od prethodne uprave.

Robert Lewandowski je član Barcelone od 2022. kad je stigao iz Bayerna za 45 milijuna eura. U dresu katalonskog giganta nastupio je 159 puta, zabio 108 golova i podijelio 20 asistencija. U klupskoj karijeri igrao je za Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussiju Dortmund te već spomenute Bayern i Barcelonu. Za Poljsku je nastupio 163 puta i s 88 zabijenih golova najbolji je strijelac u povijesti reprezentacije.