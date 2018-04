Lewis poručio Ngannouu: Bez rušenja, samo udaranje u stojci

Francis Ngannou nije se borio od kada mu je Stipe Miočić demonstrirao malu školu slobodne borbe i protiv njega rekordni treći put obranio naslov teškaškog prvaka svijeta UFC-a. Kamerunski gorostas nije aktivan još tamo od 20. siječnja, a nedavno je objavio da se u oktogon vraća protiv Derricka Lewisa. Bila je to želja američkog bombardera.

Prateći razvoj ova dva udaračka monstruma s pouzdanošću možemo tvrditi - bit će ovo pravi rat na nogama bez puno kalkulacije. Ni jedan ni drugi ne preferiraju parter, a zajedno u profesionalnoj karijeri imaju 27 nokauta.

Sve to može dovesti i do kontra efekta - preranog zamora mišića te 'traljavosti' i neaktivnosti na sceni. No, Lewis se zato dobro dosjetio i kroz šalu predložio svoja pravila: - runde traju jednu minutu, oduzimanje bodova onom tko pokuša rušenje i 10 minuta odmora među rundama.

Drugim riječima, Lewis je dao nagovijestiti da u ovoj borbi nema rušenja i karikiranja u parteru. Borba će biti atraktivna, muška i s puno, puno udaraca u stojci. A imajući u vidu da je upravo to ono što većina gledatelja želi vidjeti nema sumnje kako će svi s nestrpljenjem čekati ovaj okršaj.

Borba će se dogoditi na UFC-u 226 sedmog srpnja, istom eventu gdje Stipe Miočić brani naslov prvaka protiv Daniela Cormiera.