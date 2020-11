Pu\u0161ten je na ku\u0107nu njegu na oporavak, a obitelj mu je osigurala osobnu medicinsku sestru, psihijatricu i psihologa. Anga\u017eirani su kako bi cijelo vrijeme bili uz njega, morao je cijelo vrijeme biti pod nadzorom, no \u010dini se da je bilo propusta.

<p>U srijedu oko 16 sati po hrvatskom i 12 po lokalnom vremenu <strong>Diega Armanda Maradonu</strong>, legendarnoga argentinskog nogometaša, pronašli su mrtvoga u obiteljskom domu u četvrti Tigre glavnoga grada Buenos Airesa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navijači se oprostili od Maradone</strong></p><p>Veliki Argentinac je tamo provodio vrijeme otkako je pušten iz bolnice na kućnu njegu prije više od dva tjedna. Imao je operaciju na mozgu zbog krvnog ugruška zbog čega mu je mozak oticao. Operacija je prošla sjajno, prognoze su bile odlične i liječnici su najavljivali kako bi se brzo trebao oporaviti. Uz cjelodnevni liječnički nadzor.</p><p>Pušten je na kućnu njegu na oporavak, a obitelj mu je osigurala osobnu medicinsku sestru, psihijatricu i psihologa. Angažirani su kako bi cijelo vrijeme bili uz njega, morao je cijelo vrijeme biti pod nadzorom, no čini se da je bilo propusta.</p><p>Je li se smrt mogla izbjeći? Maradonin odvjetnik Matias Morla tvrdi da je. Argentinac je na Twitteru objavio kako je tu bilo liječničkih propusta koji se nisu trebali dogoditi. Naime, on tvrdi kako je Diego čak 12 sati bio bez liječničkog nadzora, a hitnoj je trebalo pola sata da dođe do njegovog doma. Morla je najavio istragu.</p><p>- Neobjašnjivo mi je da 12 sati moj prijatelj nije imao liječničku pozornost, niti ga je itko provjerio. Hitnoj je trebalo čak pola sata da dođe do njega što je kriminalna glupost. Ta činjenica se ne smije zanemariti i pozivam na otvaranje istrage kako bi se kaznili oni koji su napravili propust - napisao je Morla.</p><p>Iako se prvotno sumnjalo na srčani udar, <strong>Diego Maradona </strong>preminuo je u snu od egzacerbacije kroničnog zatajenja srca, koje je za posljedicu imalo akutni edem pluća, odnosno stanje iz kojega se Maradona, nažalost, nije izvukao. Liječnici su otkrili i proširenu kardiomiopatiju, zdravstveno stanje u kojem srčani mišić slabi i širi se te ne može ispumpati dovoljno krvi za ostatak tijela.</p><p>Kako je izgledao posljednji dan Diegova života doznali su novinari argentinskog portala <a href="https://www.ole.com.ar/maradona/murio-maradona-muerte-diego-pelusa_0_Zv27g92s8.html" target="_blank">Olé</a>.</p><p>Ustao je rano, kao i posljednjih dana. Nešto je doručkovao, malo prošetao i nekoliko sati poslije legao kako bi se odmorio i vratio energiju. Uz njega su bili psiholog, psihijatrica i osobna medicinska sestra, tvrde.</p><p>Trebao se dići u podne kako bi popio lijek, no više nije otvorio oči. Kad ga je medicinska sestra pokušala probuditi, vidjela je da nije pri svijesti. Odmah je nazvala hitnu. </p><p>Njegova smrt šokirala je cijeli svijet, a još u srijedu navečer mnogi su mu odali počast. Na stadionu Sao Paolo, gdje je s Napolijem osvojio dva naslova prvaka Italije, su gorjeli reflektori cijelu noć njemu u čast, navijači su se okupljali ispred stadiona i njegovih grafita, palili svijeće, ostavljali šalove i dresove.</p><p>Njegovo tijelo je prevezeno je u Predsjedničku palaču gdje su od jutra prisutni plač i suze. Mnogi Argentinci došli su kako bi po posljednji put vidjelo lijes jednog od najvećih svih vremena te kako bi ga pozdravili po posljednji put.</p><p> </p>