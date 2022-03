Liječnik Fife preminuo usred stampeda bijesnih navijača! Nigerijci: Imao je srčani udar

Bijesni navijači Nigerije probili su ogradu i uletjeli na travnjak kako bi se obračunali sa svojim reprezentativcima nakon što su njihovi ljubimci u Abuji ostali bez plasmana na Svjetsko prvenstvo. Nakon prvog susreta bez golova, u revanšu u glavnom gradu Nigerije ostalo je 1-1, što je odvelo Ganu u Katar zbog golova u gostima.

Nastradale su klupe i reklamni panoi nakon divljačkog pohoda pobješnjele rulje, a reprezentativci su panično bježali u svlačionice kako bi spasili živu glavu. Sve je morala smirivati i policija koja je huligane koji su upali na teren tjerala suzavcem. Nažalost, jedan čovjek je preminuo.

Nogometni savez Zambije potvrdio je kako je preminuo liječnik iz Zambije Josef Kabungo. Iako se na prvu mislilo kako je izgubio život zbog ozljeda zadobivenih u stampedu, dužnosnici nigerijskog saveza tvrde da je uzrok smrti srčani udar. Dok su domaći navijači razbijali sve po stadionu, on je zajedno s igračima otrčao u svlačionicu. Odjednom se srušio na pod. Odvezli su ga u bolnicu, ali pomoći nije bilo. On je u Abuju stigao kao službeno lice Afričke nogometne federacije i Fife te osoba zadužena za dopinška testiranja.

- Jako nas je potresao ovaj tužan događaj. Savez suosjeća sa FIFA-om, Afričkom nogometnom konfederacijom i Nogometnim savezom Zambije, te obitelji doktora Kabunga zbog njegove iznenadne smrti. Ipak, mislimo da je važno prenijeti točne informacije. Naš liječnik, doktor Onimisi Ozi Salami, koji je bio službeni liječnik na ovoj utakmici je rekao da je doktor Kabungo pronađen pokraj svlačionice Gane gdje je pokušavao doći do zraka - rekao je tajnik nigerijskog saveza Mohamed Sanusi za Goal.com.

- Obavijestili su me da bi hitno trebao biti prebačen u bolnicu i to smo odmah i naredili. Nije se uspio izvući. Preminuo je kad je došao do bolnice. Ja sam bio na putu do svlačionice nigerijske reprezentacije kada me pozvao koordinator Kabore Hubert Bosilong iz Južne Afrike. Doktor Kabungo je onda iznenada počeo loviti zrak - ispričao je Sanusi.

Njegove riječi potvrdio je i povjerenik Fife za sigurnost, Dixon Adol Okello iz Ugande.

- Pokušali smo ga oživjeti već tamo, ali ništa nije pomagalo. Stavili smo ga u hitnu pomoć i krenuli prema bolnici gdje je preminuo. To je jako tužan incident. Svi smo u šoku što neki ljudi izmišljaju da je pretučen od strane navijača. To je laž. Preminuo je zbog iznenadnog srčanog udara - jasan je bio Okello.

S tribina je utakmicu pratilo oko 60.000 navijača među kojima su bili i oni iz Gane, a navodno su neki od njih bili napadnuti, ali bez posljedica.

