Liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj operaciji: 'Učinit ćemo sve da bude spreman za SP'

Liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj operaciji: 'Učinit ćemo sve da bude spreman za SP'
Čuo sam se s Joškom, operacija je prošla u redu, rekao nam je doktor Tomislav Vlahović, čovjek s dugogodišnjim iskustvom u ortopediji i traumatologiji

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) u ponedjeljak je bio na operaciji nakon što je slomio tibiju u utakmici za Manchester City. Gvardiola su operirali u Londonu, i to najbolji engleski kirurg, koji je prije operirao i Matea Kovačića.

