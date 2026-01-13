Čuo sam se s Joškom, operacija je prošla u redu, rekao nam je doktor Tomislav Vlahović, čovjek s dugogodišnjim iskustvom u ortopediji i traumatologiji
Liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj operaciji: 'Učinit ćemo sve da bude spreman za SP'
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) u ponedjeljak je bio na operaciji nakon što je slomio tibiju u utakmici za Manchester City. Gvardiola su operirali u Londonu, i to najbolji engleski kirurg, koji je prije operirao i Matea Kovačića.
