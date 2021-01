Neke stvari moramo dovesti u red. Recimo, Tonio Teklić je u klubu već četiri godine a nije startao u niti jednoj utakmici. Meni je to jako čudno. Svi ga hvale, pola lige ga traži, a on ne igra!? Vrijeme je da mi tom momku damo priliku, da vidimo može li igrati za Hajduk ili ne. Pa nije on više 17-godišnjak, ni 19-godišnjak, već mu je 21 godina, kazao je nedavno sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

Riječi su to koje su obradovale sve navijače Hajduka, zbunjene praksom da se na posudbe šalju igrači od 21-22 godine, kako bi se utvrdilo jesu li za Hajduk ili ne!? 'Ajde da na posudbu ide igrač od 17-18, da se pokuša nametnuti i pokazati da je za Hajduk, ali s 21-22 godine situacija bi morala biti jasna.

Tonio Teklić možda je i najbolji primjer, kao 17 - godišnjak ocijenjen je kao talentirani budući nositelj igre Hajduka i reprezentacije. Njegov prvi trener Franko Bogdan, koji je sudjelovao u odgajanju Nikole Vlašića, Marka Livaje, Ante Roguljića, Darka Nejašmića... usporedio ga je jednom zgodom s Deanom Računicom...

Tonio je debitirao u rujnu 2017. godine kod Joana Carrilla, nakon koga su Hajduk vodili Kopić, Vulić, Oreščanin, Burić, Tudor, Vukas i Primorac, a on je u tom razdoblju skupio 28 nastupa, no u prosjeku je igrao svega po 23 minute!? U međuvremenu je Teklić pauzirao zbog operacije slijepog crijeva, korone i ozljede leđa, bio je i na posudbi u Varaždinu šest mjeseci nakon čega ga je "tražilo pola lige"... Sada je, s 21 godinom na novom početku i nada se da će, uz podršku novog sportskog direktora Nikoličiusa, napokon dobiti pravu priliku kod novog trenera Paola Tramezzanija.

Kako si doživio riječi sportskog direktora Nikoličiusa?

- Pogledao sam pressicu, svidjelo mi se ono što sam čuo, svaka pohvala mi godi, i dodatna mi je motivacija da nastavim i dalje raditi - kazao nam je Tonio.

Kako si doživio to što nisi više igrao? Zabio si recimo gol u Rijeci i nakon toga te nije bilo u sastavu praktično do kraja sezone?

- Sigurno da mi nije bilo lako, normalno, nikome ne bi bilo na mom mjestu. Ali, treneri odlučuju, moje je da radim na treninzima i pokazujem što znam i mogu, na ostalo nisam mogao utjecati.

Što ti je pokazala posudba u Varaždinu i koliko su dobre igre utjecale na tvoje samopouzdanje?

- Posudba mi je jako dobro došla, zahvalan sam i Varaždinu što su me primili i omogućili mi da igram i dokažem ono što sam znao i ranije, da mogu igrati prvoligaški nogomet. Gore sam otišao s namjerom da dobijem minutažu, zadovoljan sam prilikom i vjerujem da sam je i dobro iskoristio. To iskustvo mi je jako pomoglo u sazrijevanju. Inače sam se jako teško prilagođavao na seniorski nogomet, sve skupa mi je došlo prebrzo i trebalo mi je više vremena nego nekim drugim igračima da se prilagodim.

Godi li ti što te pohvalio i izbornik Zlatko Dalić, koji te želio opet vidjeti u svom Varaždinu?

- Sigurno da mi gode lijepe riječi, pogotovo kad dolaze od izbornika, bez obzira što nisu u kontekstu reprezentacije nego kluba. Sve je i dalje na meni, moram se dokazati i potvrditi i da bi takve pohvale dolazile i dalje. Možda sam mogao pružiti i više, ali ozljeda leđa me malo unazadila, igrao sam pod injekcijama, kasnije pauzirao dva mjeseca i radio zamjenske treninge...

Zanimljivo je da si za Hajduk uvijek igrao ujesen, nikad na proljeće!? Što očekuješ od ovog proljeća?

- Očekujem minutažu. Došao je novi trener, novi je početak, novi su zahtjevi, treba se nametnuti i dokazati da sam ja taj na koga može računati.

Prvenstvo starta žestokim ritmom, čeka vas 10 utakmica u 37 dana, od toga pet derbija, po dva s Dinamom i Rijekom i gostovanje u Osijeku. Jeste li spremni za takav naporan i zahtjevan ritam?

- Sigurno da smo spremni. Odradili smo pripreme u Postirama na Braču na najbolji mogući način, mislim da su svi igrači spremni i motivirani za nastavak sezone. Nema straha ni od ritma, mi to možemo.

Što se promijenilo dolaskom novog trenera Paola Tramezzanija, način treninga, prehrane, što vam je kazao, što traži od vas?

- Od prvoga treninga radimo na postavljanju i taktici, posebno obrana, posebno napad, pa onda svi skupa, da se ukomponiramo... Najviše se radi na taktici.

Obzirom da te klub poslao pred novinare, znači li to da si u petak u početnoj postavi na Šubićevcu?

- To ne znam. Teren je jedino mjerilo, a trener je taj koji će odlučiti. Ne mora ovo ništa značiti...

U Šibeniku nemate pravo na pogrešku?

- Svaku utakmicu shvaćamo maksimalno ozbiljno, pa ćemo tako i u ovu. Dat ćemo sve od sebe, i ako tako bude, doći će i rezultat. Ne podcjenjujemo ni Šibenik ni bilo koga drugoga, ali vjerujem da ćemo biti bolji u nastavku prvenstva.

Broj 91 prepustio si Kaliniću koji ga je prije nosio. Je li to zbog toga što je i on iz Solina, a ima vas puno Solinjana, osim vas dvojice i Radić, Biuk...

- Da, puno nas je Solinjana, valjda smo talentirani, ha, ha, ha... Lovre je odličan golman i pravi momak, pravi kapetan i primjer svima nama mlađima. Logično je da mu "vratim" broj koji je nosio. Kad sam ulazio u momčad tražio sam broj 99, ali je bio zauzet, nosio ga je Franko Kovačević. Eto, sad je bio slobodan, pa sam ga uzeo. Rođen sam 9.9.1999. i činilo mi se zgodno nositi devetku.

Još da igraš "devetku"...?

- Nisam "devetka", više "desetka", polušpic, na toj poziciji mogu dati najviše...