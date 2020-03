Ljetos ga zaustavilo slijepo crijevo, sad pandemija korone...

Malo nerazumijevanja trenera, malo nesreće, pa opet malo nerazumijevanja trenera, pa opet malo nesreće... tako nekako bi se mogla opisati dosadašnja karijera Hajdukovog veznjaka Tonia Teklića, koji je u zimskom prijelaznom roku otišao na posudbu u Varaždin i dobrim igrama potvrdio koliki se u njemu krije potencijal. Na žalost, splet nesretnih okolnosti i manjak hrabrosti kod nekih trenera doveo je Tonia u situaciju da je s 20 navršenih godina još uvijek potencijal koji traži potvrdu.

Na početku sezone krenuo je pun entuzijazma na pripreme, no nakon sat vremena vožnje prema Pohorju, iz autobusa je hitno prebačen u zadarsku bolnicu zbog operacije upaljenog slijepog crijeva. Dok se on vračao treninzima, Damir Burić je već zamijenio Sinišu Oreščanina na klupi, i uslijedilo je novo dokazivanje. No čak i kad bi zaigrao i zabio gol kao na Rujevici, prilike su stizale 'na kapaljku' i bilo je jasno da će nešto morati promijeniti.

U jednom davnom intervjuu tadašnji pomoćni trener Hajduka Goran Rosanda kazao je kako će Tonio postati najbolji igrač HNL-a onog trenutka kad on to sam odluči u svojoj glavi, a s tim se složio i sam Tonio:

- Vjerujem u sebe i znam koliko mogu, a znam i da sam morao posložiti neke stvari u glavi. Sazrio sam i shvatio da se moram uozbiljiti, kako na terenu, tako i van njega. Često bih se zaigrao, ne bih znao granicu pa bi napravio koji potez viška, izgubio loptu u opasnoj zoni... Bila je to borba sa samim sobom i svima oko sebe koji su mi željeli pomoći. Zbog toga vjerojatno nisam ni dobivao prilike i znao sam da nešto moram promijeniti – kazao je tada Teklić.

A prilika za promjenu stigla je iz Varaždina, koji je nasušno trebao svježu krv i mladog potentnog igrača, a nudio je praktično neograničenu minutažu i priliku za dokazivanje.

- Kad je stigao poziv iz Varaždina u klubu su mi rekli da sam odlučim želim li ići ili ne. Sačekao sam dva prva kola da vidim hoću li igrati, i kad sam vidio da me nema u planovima trenera Tudora, odlučio sam popričati s njim i vidjeti što on o svemu misli. Rekao mi je da to nije uopće loša ideja, da ne želi biti sebičan i ostavljati me u situaciji kad mi ne može garantirati veću minutažu te da je bolje i za mene i za klub da odigram tih 15-ak utakmica i pokušam se nametnuti – otkrio nam je Teklić.

A kako ih je odigrao, možda i najbolje svjedoče izjave trenera Varaždina Samira Toplaka, koji je bio oduševljen zalaganjem i igrom mladog veznjaka.

- Teklić je top igrač, ja ga vidim svakodnevno na treningu, odmah na dodir se vidi da je on sjajan igrač. Nije mi jasno kako ga Hajduk nije mogao istrpjeti – kazao je Toplak.

- Trener Toplak puno me hvalio kad sam došao, sretan je bio kao i svi u klubu, svi su me dobro prihvatili, stvarno sam bio presretan što mi je takva dobrodošlica olakšala prilagodbu te što sam odmah počeo dobro igrati.

Tonio je u prvom nastupu u dresu Varaždina upisao asistenciju za pobjedu u gostima kod Intera, u pet odigranih kola Varaždin je upisao isto toliko bodova i naizgled bezizlaznu situaciju na ljestvici ipak koliko - toliko popravili.

- Rekao sam sam sebi da moram krenuti maksimalno od prve utakmice i tako je i bilo, dobra igra i asistencija u pobjedi u debiju u dresu Varaždina. Na žalost, protiv Lokomotive sam morao na poluvremenu vani zbog iscrpljenosti od viroze, nakon što sam se vratio uslijedila su dva remija protiv Slavena i Gorice, a protiv Osijeka nismo baš imali previše šanse... Sve u svemu ja sam zadovoljan, kako rezultatima, tako i svojim igrama, pet bodova iz pet utakmica i nije tako loše kad se sve uzme u obzir. Vjerujem da u nastavku sezone, a nadamo se svi da će se nastaviti, imamo šansi izboriti opstanak, čak i bez dodatnih kvalifikacija, a ja se nadam da ću u tome dati svoj doprinos.

Na početku sezone zaustavila ga je upala slijepog crijeva, u drugom dijelu obustava svih aktivnosti zbog pandemije korona virusa...

- Proći će i ovo, nema se smisla živcirati oko onoga na što ne možeš utjecati. Vijest o obustavi svih aktivnosti zatekla me kući, na slobodnom vikendu, i zbog toga sam i ostao u Solinu. Trenirao sam s Frankom Bogdanom u Splitu, a od kad je uspostavljena zabrana napuštanja grada radim sam kod kuće, ili sa susjedom, nogometašem Mosora Filipom Biukom. Susjedi smo, živimo u Poljacima ispod solinskih Rupotina, pa malo trčimo do tvrđave, Kozjaka ili oko izvora rijeke Jadro. Iskombiniramo vježbe koje se i inače rade na treninzima, trčimo dionice, uzbrdice..., 'ohladimo noge u rijeci..., pokušavamo koliko je god moguće ostati u formi. Barem trkačkoj...

Tonio je zadovoljan do sada odrađenim poslom, nada se da bi se na početku sljedeće sezone mogao priključiti pripremama Hajduka i konkurirati za mjesto u udarnoj postavi.

- Ja ću na terenu dati sve od sebe, ali ne ovisi to samo o meni, nego i o planovima kluba i trenera. Znam da me prate, nazvao me odmah nakon prve utakmice sportski direktor Ivan Kepčija, čestitao mi na dobroj igri i rekao mi je da samo nastavim, da pokušam maksimalno iskoristiti minutažu te da će me klub pratiti.

A da se prvenstvo normalno nastavilo, glavna tema obog razgovora bila bi utakmica Toniova dva kluba, naime, idućeg vikenda na Poljudu bi igrali Hajduk i Varteks...

- Uf, kad sam odlazio baš sam razmišljao kako će mi biti istrčati na Poljud protiv Hajduka, kako ću reagirati... Radovao sam se velikim utakmicama i derbijima protiv četiri najveća kluba, ali moram priznati da bi mi sigurno bilo jako čudno zaigrati protiv dojučerašnjih suigrača...

Na posudbu ne gleda kao na nešto loše, dapače...

- Najbitnije mi je igrati i dokazati da je istina što se priča o mojim mogućnostima i da su u pravu oni koji od mene puno očekuju. Za sada ne osjećam pritisak, kad igram mogu pokazati sve što znam, s klupe baš i ne mogu. Plan mi je nametnuti se u Varaždinu, vratiti se u Hajduk i pokušati izboriti mjesto u postavi. Žao mi je što nisam dobio priliku u Hajduku, ali nema veze, ni ovo nije loše. Želim živjeti od nogometa, shvatio sam na vrijeme da moram napraviti korak unatrag i početi ispočetka, i sad sam krenuo ''na najjače''.

Prepoznao je to i izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan koji ga je po prvi put pozvao u krug kandidata.

- Bio sam standardan u U-19, ovo mi je prvi poziv za U-21, to je logičan slijed i nadam se da neću ostati samo na tom jednom pozivu. Šteta što je okupljanje otkazano, ali bolje da smo svi živi i zdravi nego da se netko zarazi. Bit će vremena za nogomet kad ovo zlo prođe...- zaključio je Teklić.