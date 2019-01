Lina 'prebacilo': Vrijeđaju me i gaze, samo čekaju da izgubimo

Mislili smo da je to nemoguće, da će Lino Červar nakon pobjede protiv Francuske koja znači odlazak 'kauboja' u kvalifikacije za Olimpijske igre biti sretan i nasmijan. Kad ono - još gore nego nakon Njemačke.

S tim da mu ovaj put meta nisu bili suci, već neki medijski napisi.

Zasmetalo mu je što je u jednom mediju nazvan 'najslabijom karikom' hrvatske rukometne reprezentacije i udario je Lino ispod pojasa, prozvao je novinara po imenu i prezimenu, od uprave je tražio da se izjasni, citiramo: 'Što će im takav novinar?'. Ukratko, debelo je pretjerao u svom obračunu s vjetrenjačama.

Da vam samo ilustriramo koliko je olimpijskog pobjednika i svjetskog prvaka Linu Červara 'prebacilo', spominjao je nesuvislo čak i nekakvo 'tamburanje' spomenutog novinara... Nepotrebno, neukusno, svakako ne priliči jednom sportašu.

- Pobijedili smo svjetskog prvaka, ranije i europskog. Svaka čast igračima, no dok ovdje ne postoji poštovanje prema čovjeku, nema nam budućnosti. Pozivam Aleksandra Stankovića da me pozove u emisiju s tim koji su me vrijeđali. Ako nepravda postaje zakon, onda je obaveza svakog građanina da uzme stvar u svoje ruke. Ovu pobjedu darujem djeci i mladeži - rekao je Červar i nastavio svoj monolog, unatoč pokušaju novinarke da sve ostane u sportskim vodama.

- Ljudi u domovini koji s kauča jedva čekaju da izgubimo nazivaju me starcem i najslabijom karikom. Ja sam najtrofejniji trener na svijetu, a oni me ponižavaju. To je postao trend i moramo biti zabrinuti zbog toga.

