Lindon Selahi: 'Bilo je ponuda iz hrvatskih klubova, ali ja mogu igrati samo i jedino za Rijeku...'

Lindon Selahi napustio je Rijeku. Jedan od najbitnijih kotačića riječke duple krune sada će se pridružiti Željku Sopiću u Widzew iz Lodza. U Rijeci je proveo četiri godine, a od kluba i navijača oprostio se emotivnom objavom na Instagramu. Nakon što je bilo potvrđeno da ide iz Rijeke, Selahi se prisjetio svog vremena provedenog na Kvarneru.

Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nisam ni sam mogao vjerovati što mi se to događa kad sam osjetio da su mi, dok to pišem, počele teći suze. Ali to je tako. To je Rijeka. Čista emocija. Tu sam postao otac, tu sam od mladića postao odrastao čovjek. Rijeka je moj drugi dom, govorim i hrvatski pomalo. Odlazim ponosan, uzdignute glave, bez kajanja. Svakoga mogu pogledati u oči. To sam htio i to sam ispunio. I vratit ću se mojoj Rijeci - rekao je Selahi za Novi list pa dodao:

- Navijači u zadnjem kolu protiv Belupa utrče na teren, Rijeka je prvak. Totalna ludnica. Skidaju mi dres, svi skačemo, pjevamo, nose me na rukama, dižu na ramena. Ja urlam od sreće jer su četiri godine znoja i truda dobile svoj najbolji mogući ishod, sve to izlazi iz mene kroz te urlike. Ja zagrlim čvrsto tog čovjeka koji mi može biti otac, gurnem glavu u njegovo rame jer osjećam da će iz mene provaliti još jače emocije. I onda zajedno ridamo od sreće i ponavljamo: Prvaci, prvaci… Rijeka, prvaci! Prvi put u životu sam ga vidio. I što ću vam više pričati o navijačima, o Armadi, o Rijeci? To je ljubav. Treba li išta više dodati?

Dinamo i Rijeka sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dotaknuo se i ponuda da igra za hrvatske klubove.

- Nije tajna da sam imao ponuda i iz hrvatskih klubova. Slušam što se sve nudi i shvatim, ma zašto uopće slušaš i trošiš vrijeme i sebi i tim ljudima kad znaš da nećeš otići u neki drugi hrvatski klub, da u Hrvatskoj možeš igrati samo i jedino za Rijeku. Jer ovaj su grad i ova zemlja postali moj dom. Ja sam taj sretnik s privilegijem da imam dva doma, a jedan je Rijeka. Pratit ću svaku, ali doslovno svaku utakmicu i sve oko Rijeke. Nema šanse da je ovo zbogom. Tek do viđenja. Sigurno. Vratit ću se. Ako ne kao igrač, onda kao navijač. Uvijek sam davao sve od sebe. I kad je išlo i kad nije. A klub je meni dao više nego što se riječima može opisati. Odlazim bez kajanja. Uzdignute glave. Do viđenja, Rijeko. Do viđenja, Armada - zaključio je Selahi.

Albanac je u četiri sezone odigrao 153 utakmice, zabio devet golova i četiri puta asistirao, ali ono što je najvažnije, osvojio je duplu krunu s Rijekom i zauvijek se upisao u zlatnu generaciju Rijeke.