Lineker: Ronaldo me otpratio s Instagrama jer sam rekao da je Messi bolji nogometaš od njega

Bivši engleski napadač Gary Lineker poznat je po britkom jeziku, a na svom podcastu bez zadrške iznosi svoja razmišljanja. Nekoliko je puta rekao kako smatra da je Lionel Messi bolji nogometaš od Cristiana Ronalda, a Portugalac ga je, prema riječima Engleza, zbog toga prestao pratiti na Instagramu.

- Cristiano me baš i ne voli. Prestao me pratiti na Instagramu jer smatram da je Messi sveukupno bolji nogometaš - rekao je Lineker u podcastu "The Rest Is Football".

Lineker je u karijeri igrao i za Barcelonu, a više je puta kroz svoja izlaganja izjavio i kako poštuje Ronaldovu radnu etiku i postignuća u karijeri.

Engleska javnost Linekera smatra jednim od najvećih engleskih napadača ikad, a za "tri lava" je zabio 48 golova u 80 utakmica.