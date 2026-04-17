Obavijesti

Sport

Komentari 2
ENGLESKI PUNDIT

Lineker: Ronaldo me otpratio s Instagrama jer sam rekao da je Messi bolji nogometaš od njega

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Lineker: Ronaldo me otpratio s Instagrama jer sam rekao da je Messi bolji nogometaš od njega
2
Foto: Ian Walton/PRESS ASSOCIATION

Lineker je u karijeri igrao i za Barcelonu, a više je puta kroz svoja izlaganja izjavio i kako poštuje Ronaldovu radnu etiku i postignuća u karijeri

Admiral

Bivši engleski napadač Gary Lineker poznat je po britkom jeziku, a na svom podcastu bez zadrške iznosi svoja razmišljanja. Nekoliko je puta rekao kako smatra da je Lionel Messi bolji nogometaš od Cristiana Ronalda, a Portugalac ga je, prema riječima Engleza, zbog toga prestao pratiti na Instagramu. 

- Cristiano me baš i ne voli. Prestao me pratiti na Instagramu jer smatram da je Messi sveukupno bolji nogometaš - rekao je Lineker u podcastu "The Rest Is Football". 

Gary Lineker file photo
Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Lineker je u karijeri igrao i za Barcelonu, a više je puta kroz svoja izlaganja izjavio i kako poštuje Ronaldovu radnu etiku i postignuća u karijeri. 

Engleska javnost Linekera smatra jednim od najvećih engleskih napadača ikad, a za "tri lava" je zabio 48 golova u 80 utakmica. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026