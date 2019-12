Lini fale pivoti: Pozvao igrača Dubrave za početak priprema

Hrvatski rukometaši od sljedećeg utorka, 17. prosinca, u Zagrebu započinju pripreme za Europsko prvenstvo, a među 16 igrača pozvanih na prvu fazu, našao se i kružni napadač Dubrave Nikola Grahovac koji nije na popisu od 28 imena, među kojima će izbornik Lino Červar izabrati putnike za Euro, kojem su od 9. do 26. siječnja domaćini Austrija, Norveška i Švedska.

Červar je bio prisiljen na takav potez kako bi se treninzi mogli normalno odvijati, jer Željko Musa, Marino Marić i Ilija Brozović imaju klupske obaveze i pripremama će se priključiti tek u kasnijim fazama.

Uz spomenutog Grahovca za prvu fazu priprema, koje će reprezentacija imati od 17. do 23. prosinca u Zagrebu, poziv su dobili vratari Matej Ašanin (PPD Zagreb) i Moreno Car (Nexe), krila Ivan Vida, Fran Mileta, Marin Jelinić (svi Nexe), David Mandić, Valentino Ravnić (PPD Zagreb) i Lovro Mihić (Orlen Wisla Plock), pivot Marin Šipić (PPD Zagreb) te vanjski igrači Matej Hrstić, Ante Gadža, Josip Vekić (svi PPD Zagreb), Ante Kuduz (Dinamo Bukurešt), Luka Šebetić (Tremblay) i Luka Stepančić (MOL Pick Szeged).

Za drugu fazu priprema, koja je na rasporedu od 26. do 30. prosinca, hrvatski rukometaši će preseliti u Poreč, gdje će se odvijati i posljednja, treća faza, od 1. do 7. siječnja, u sklopu koje će biti održan i Croatia kup (3. - 5. siječnja) uz sudjelovanje reprezentacija Bosne i Hercegovine te Katara. U trećoj fazi priprema reprezentaciji će se priključiti igrači koji igraju u Njemačkoj, jer imaju klupske obveze sve do 29. prosinca.

Hrvatska će put Graza, u kojem će odigrati utakmice prve faze Europskog prvenstva, krenuti 8. siječnja. U prvom dijelu natjecanja suparnici izabranicima Line Červara bit će Crna Gora (9. siječnja), Bjelorusija (11. siječnja) i Srbija (13. siječnja). Hrvatska reprezentacija će sve tri utakmice odigrati u terminu od 18.15 sati.

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina prve faze natjecanja osigurat će plasman u drugi krug grupnog dijela natjecanja, nakon kojeg će biti formirane nove dvije skupine iz kojih će dvije prvoplasirane momčadi izboriti mjesto u polufinalu.

(jt)