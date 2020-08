Linina ispovijest: Supruga je zavela mene, a da su igrači kao ona, imali bismo strašnu repku

Drag mi je Ajax, uz Liverpool, najdraži klub na svijetu. Šteta što oni nisu lani igrali finale Lige prvaka. Inače sam u tenisu dobar, ali ovih dana često gubim, Slovenci me pobjeđuju, moram tražiti revanš, kaže nam Lino

<p>Za mjesec i koji dan, točnije 22. rujna,<strong> Lino Červar </strong>proslavit će 70. rođendan. Legenda hrvatskog rukometa, naš najveći trener ikad, čovjek koji nas je u siječnju odveo do srebra na Europskom prvenstvu. U ovih ste dvadesetak godina pročitalo vjerojatno sve što ste mogli o Linu kad je rukomet u pitanju. On s rukometom ide spavati, s njim se budi.</p><p>- Dobro mi je došla korona da se posvetim još nekim rukometnim stvarima. To je moj život, samo supruga radi pritisak na mene, nije mi lako - kaže kroz šalu Lino.</p><p>Kad je u pitanju supruga Klaudija, za nju će Lino reći da je najzaslužnija za njegove uspjehe u životu.</p><p>- Supruga je žena koja ne drži tri, nego četiri zida u kući. I veliki je radnik! Da su moji igrači vrijedni kao ona, da u teškim trenucima imaju takvu volju ići naprijed, imali bismo strašnu reprezentaciju. Ne želim joj se dodvoravati kad ovo govorim, nema za to potrebe nakon više od 40 godina braka, ali da nije bilo nje, ne bi bilo ni mojih uspjeha - priznaje Lino, koji nam je u jednom razgovoru otkrio kako je počela ljubavna romansa.</p><p>- Zabranila mi je žena da pričam te naše telenovele, ali... U to vrijeme je društveni život bio drukčiji, važniji dani su se obilježavali plesovima. I mi mladi dečki, naravno, tu idemo hvatati cure. No te večeri je ona ulovila mene. Prvo su mi rekli da me gleda, a kad je prolazila pokraj mene, pozvala me na ples. Zamisli, da cura zove na ples! Iskreno, nije mi se to baš svidjelo, čak sam se i raspitivao poslije tko je i odakle ta cura koja je toliko slobodna da dečka zove na ples. A kad sam saznao tko je, umalo sam pregrizao jezik. Prerano sam postavio dijagnozu, vrlo brzo sam shvatio da je ona prava osoba za mene - ispričao je Lino jednom prilikom, a supruga Klaudija posljednje dvije godine se bori s teškom bolešću. Naravno da Lino ne želi puno o tome.</p><p>- Sad je hvala Bogu sve bolje, stabilno je - kaže kratko Lino.</p><p>O rukometu smo malo u početku razgovora, a onda je otišlo u drugom smjeru.</p><p>- Imam deset velikih medalja u karijeri. Većina njih je u <strong>Umagu.</strong> Plan je da odradim SP i Olimpijske igre u <strong>Tokiju</strong>, a onda da više ne budem izbornik. Taman kad se umorim od osvajanja medalja - smije se Lino i nastavlja:</p><p>- S Balićem se čujem ponekad, on često zna i ne vratiti poruku neko vrijeme. Nije pedantan što se toga tiče, ali kad mu čestitate rođendan, onda odmah vrati poruku. Drago mi je da je moj učenik Vori postao trener Zagreba. On je dobro rješenje. Mislim da će shvatiti koliko je težak trenerski posao, ali isto tako vjerujem da će biti dobar trener. Tu sam da mu pomognem savjetima - rekao je Lino.</p><p>Toliko o rukometu, o tome ionako Mago di Umago priča jako često po medijima. Nas su zanimale i neke druge stvari, poznajemo se godinama, a nikad ga nismo pitali što radi u slobodno vrijeme?</p><p>- Igram tenis, na terenima svojeg nekadašnjeg igrača Bošnjaka u Umagu. Podloga je zemlja, a morat ću mu reći da malo popravi terene. Nisu dobri u posljednje vrijeme, izgubio sam nekoliko mečeva, očito je teren razlog za to - smije se Lino i nastavlja:</p><p>- Pobijedila su me dva Slovenca, jedan ima preko sto kilograma, ali je tako dobro spreman. Ne volim gubiti, ljutit sam nakon ova dva poraza. Tražit ću revanš.</p><p>Znači, tenis vam je velika ljubav, omiljeni udarac?</p><p>- Slajs, ha,ha. Znaš, gostovao sam u jednoj emisiji kod Željke Ogreste i pričali smo o tenisu, a onda je u studio došao <strong>Goran Ivanišević. </strong>Obožavao sam Gorana, bio sam njegov veliki navijač. Navijam za naše tenisače, a od stranih mi je najdraži <strong>Andy Murray </strong>- rekao je Lino i vratio se na Gorana:</p><p>- U studio je došao Goran, a ja mu kažem da sam mu ja bio trener, da bi osvojio još koji Grand Slam, a on mene pita koji mi je najdraži udarac? Ja kažem slajs, Goran se nasmije i kaže mi kako bi sa slajsom došao do Grand Slamova, a ja mu uzvratim da mi Istrijani jedno pričamo, a drugo radimo. Eto, to bi mu sa mnom bila formula za uspjeh.</p><p>Koja je Lini najdraža knjiga?</p><p>- Puno toga sam pročitao, pogotovo u posljednje vrijeme o pripremi sportaša, sportskoj psihologiji. Stalno učite nešto novo. Jedan dio života sam bio jako impresioniran <strong>Joseom Mourinhom.</strong> Ono razdoblje kad je bio trener Porta. Kasnije sam čitao puno toga o njegovim metodama - kaže Lino i otkriva tko su mu najdraži nogometni klubovi na svijetu.</p><p>- Liverpool i Ajax. Kakva je to šteta što oni lani nisu igrali finale Lige prvaka. Bila bi to jedna od najboljih utakmica u povijesti. Jako mi je drag Klopp, Liverpool volim cijeli život, a isto tako i Ajax - kaže Červar.</p><p>Najdraži filmski žanr mu je, kaže, drama, a film.</p><p>- Ja sam tradicionalist, stara škola. Najdraži mi je film Zameo ih vjetar, automatski mi je najdraža glumica bila Scarlett O'Hara - otkriva nam Lino, koji uživa u istarskim specijalitetima.</p><p>- Najdraža jela su mi pršut, istarski njoki i istarske kobasice. Sve ono što ne bih smio, ja jedem - smije se Červar, kojega smo za kraj pitali i za najdraže pjevače.</p><p>- Najdraži pjevač mi je Oliver Dragojević, najdraža pjevačica Jasna Zlokić, a slušam i talijansku glazbu, Erosa Ramazzottija - dodao je za kraj - izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. </p>