Tko je ovo mogao očekivati? Realno, ovo nitko nije mogao sanjati ni u najluđim snovima. Hrvatska je u susret ušla kao ogroman favorit, ali Japanci su imali neke druge planove na otvaranju SP-a u Egiptu.

Nametnuli su svoj ritam u obrani i napadu i pokazali sve naše slabosti. Na trenutke je sve sličilo na onu 2003. godinu kada nas je Argentina šokirala u prvom kolu, ali i sami znate što se dogodilo nakon tog poraza.

Ovaj put nismo izgubili, spasili smo se golom Čupića iz sedmerca u posljednjim sekundama, ali obzirom na ono što su naši reprezentativci pokazali tijekom utakmice, ovaj bod je kao kuća (29-29).

- Ovo nije šok. Šok je bilo kada se unaprijed govorilo da ćemo dobiti Japan, Katar i ostale. Oni su dobra reprezentacija koja je domaćin Olimpijskih igara. Morao sam poduzeti puno promjena, tražio sam najbolju reakciju ostalih igrača. Nismo dobro ušli u utakmicu pa zato nije bila ni dobra obrana. Zapravo sam morao izmišljati ekipu i tražiti igrače koji su najbolje mogli odgovoriti. Moram pohvaliti igrače jer smo se vratili, nismo klonuli, na kraju smo mogli i pobijediti. Svi su dali sve od sebe, Cindrić ozlijeđen na kraju nije mogao, ali je pokušao pomoći. Na kraju, moramo izvući pouku, ovo neće biti dovoljno za jaču utakmicu. Protivnika se nikada ne smije podcijeniti. Ukupno nisam zadovoljan, ovo nam je opomena, ali izvukli smo barem bod - rekao je Červar.

Mijenjao je Lino obranu, mijenjao igrače, ali ništa nije pomagalo. Japanci su nezaustavljivo zabijali, a do daha smo došli tek kada je Pešić obranio nekoliko udaraca.

- Nemamo mi sto šutera, nismo mi Francuska. Mi u ovom trenutku imamo Marka (op.a. Mamić), ne možemo mi tražiti od Martinovića koji nije ni standardan ni u svojoj ekipi da vodi glavnu riječ u reprezentaciji, ali moramo i odgajati igrače kroz takve utakmice. Japan je dobro igrao, ja sam ih promatrao i na trening-utakmicama. Nema Šege, Karačića, ali moram pohvaliti karakter momčadi. Nije lako izaći neporažen nakon onakvog starta, ali moramo biti samokritični i popraviti do sljedeće utakmice - zaključio je Lino.

Imali smo priliku i za vodstvo nekoliko puta u završnici, no ili bi izgubili loptu ili bi nam nevjerojatni Iwashita svojim obranama nanio nove glavobolje. Ipak, uspjeli smo do remija golom Ivana Čupića tri sekunde prije kraja.

Jedna od rijetkih svijetlih točaka na ovoj utakmici bio je sjajni Marino Marić koji je zabio sedam golova.

- Ispričavamo se zbog ovako loše partije, mislili smo da će ovo lakše ići. Oni su zabijali, mi smo se pogubili i kad smo se snašli već je bilo -6. U ovom trenutku je nezahvalno komentirati sve. Djelovali smo zbunjeno i sporo, na kraju smo mogli pobijediti, ali poslije svega možemo biti zadovoljni bodom. Ovo nam je opomena, moramo se skupiti i ovo okrenuti na neku pozitivu. Moramo posložiti obranu i ubrzati se. Previše grešaka smo radili i promašili smo puno. Prvo poluvrijeme smo bili zbunjeni i u šoku - rekao je Marić.

No ne treba raditi dramu od ovoga. Okej, namučili smo se i možemo biti sretni s bodom, a tko zna hoćemo li se za nekoliko dana uopće sjećati ove utakmice. Bila je to utakmica u atipičnim uvjetima, bez publike i s 'milijun' testiranja. To je sve otegotna okolnost, naročito za naše rukometaše koji su uvijek s tribina imali ogromnu podršku.

Loše smo ušli u utakmicu i to nas je koštalo kroz susret, ali ova Hrvatska ima dovoljno kvalitete da prebrodi ovakve situacije i vrati onaj svoj vrhunski sjaj.

Igrači će dobiti dan odmora kako bi se stabilizirali i primirili, a onda slijedi u subotu, nadamo se, laganija utakmica protiv Angole.