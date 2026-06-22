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ARGENTINSKI ČAROBNJAK

Messi: Nisam očekivao rekord, pogotovo jer sam fulao penal!

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Messi: Nisam očekivao rekord, pogotovo jer sam fulao penal!
Foto: TROY TAORMINA

Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti SP-a! Poručio je: 'Jako sam umoran i očito i jako sretan što sam sve ovo postigao. Pobijedili smo, bila je to velika pobjeda, vrlo važna, vrlo teška, ali i vrlo lijepa'

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Forma je prolazna, a klasa vječna. No, s 38 godina na leđima, uskoro 39 Messi je i dalje u formi. Zabio je dva gola protiv Austrije u drugom susretu donijevši Argentini 2-0 pobjedu. 

Postavio je novi rekord u ukupnom broju golova na svjetskim prvenstvima. Prvi gol zabio je u 38. minuti, a drugi u 90+5. Time  je postigao 18 golova na svjetskim prvenstvima, nadmašivši Nijemca Miroslava Klosea (16). Dva dana prije svog 39. rođendana, Messi je u Dallasu  promašio i jedanaesterac u 9. minuti. 

- Jako sam umoran i očito i jako sretan što sam sve ovo postigao. Pobijedili smo, bila je to velika pobjeda, vrlo važna, vrlo teška, ali i vrlo lijepa. Sada možemo dalje. Šest bodova, znači prolazimo dalje. Za mene je sve ispalo fenomenalno, nisam se ovome nadao, pogotovo nakon promašenog penala - istaknuo je nakon susreta Messi, osmostruki osvajač Zlatne lopte koji je debitirao je na Svjetskom prvenstvu 16. lipnja 2006., u dobi od 18 godina, protiv Srbije i Crne Gore u Njemačkoj, postigavši ​​posljednji gol u 88. minuti za 6-0.

Ovo je njegov šesti nastup na mundijalima.

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