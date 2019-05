Little promašio šut za pobjedu, Cedevita uzela 'break' u Zadru

Imali su Zadrani priliku napraviti veliki iskorak u polufinalnoj seriji i u zadnjem napadu zabiti za pobjedu, ali Mario Little nije uspio pa je sa suigračima izgubio u produžetku od Cedevite rezultatom 75-67 (62-62).

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Pred oko 3000 gledatelja u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića Cedevita je uspjela slomiti domaće košarkaše iako je bila vrlo blizu porazu. Krenuli su loše domaći košarkaši i prokockali četiri napada, ali nije ništa bolja bila ni Cedevita. Ipak, ulaskom Pullena gosti su počeli sve bolje izgledati i napravili su seriju 9-0.

Na teren se vratio i Šveđanin Magarity koji je donio malo živosti u redove Zadrana koji su se do poluvremena oporavili i izjednačili rezultat (34-34). U drugom dijelu s u bolje krenuli gosti, ali odgovorili su i domaći serijom 7-0 pa je Zadar tad poveo 43-42. Igrao se tada izjednačen susret, ali je Pullen malo pojačao ritam i do 35. minute Cedevita se imala 57-54.

U posljednjoj minuti bilo je 62-60 za goste, imao je Little tricu za prednost, ali je promašio te je to popravio Dašić i izjednačio. Promašila je tada napad Cedevita, A Little je 18 sekundi držao loptu za zadnji napad i na kraju potegnuo 'dugu dvojku' preko ruke i promašio šut za pobjedu.

U produžetku je Cedevita izdominirala i stigla do sigurne pobjede. Najefikasniji su kod Cedevite bili Pullen s 20 i Murić sa 16 poena, dok je domaće predvodio Žorić sa 16 poena. Doigravanje se igra na tri dobivene utakmice.