Littler - Van Veen, finale SP-a za milijun funti. Evo gdje gledati

U finalu Svjetskog prvenstva u pikadu igrat će Englez Luke Littler (18) i Nizozemac Gian van Veen (23). Littler je u prvom polufinalu večeri rutinski svladao Ryana Searlea (38) 6-1, a Van Veen se namučio s veteranom Garyjem Andersonom (55) i dobio 6-3.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Boris Krčmar deveti put postao svjetski prvak | Video: Hrvatski pikado savez

Osamnaestogodišnji Luke Littler, branitelj naslova svjetskog prvaka, na dominantan je način izborio svoje treće uzastopno finale Svjetskog prvenstva. U kultnom Alexandra Palaceu "pomeo" je sunarodnjaka Ryana Searlea rezultatom 6-1 i došao na samo korak do obrane titule. Prosječno je bacao 105,35 bodova i s impresivnim izlascima od gotovo 60 posto uspješnosti nije imao velikih problema.

Prvi set pripao je Searleu, ali nije to previše uzdrmalo Littlera koji je do kraja meča igrao na najvišoj razini. Lukeu 'The Nukeu' ovo je treće uzastopno finale na Svjetskom prvenstvu nakon što je 2024. izgubio od Lukea Humphriesa 7-4 i pobijedio prošle godine Michaela van Gerwena 7-3.

Foto: Matthew Childs

Iako ga je protivnik potpuno nadigrao, Ryan Searle je ipak publici pružio trenutak za pamćenje. U šestom setu, nakon što je Littler bio blizu savršenog 'lega' od devet strelica, Searle je hladnokrvno pogodio maksimalni izlaz od 170, poznat kao "velika riba". Bio je to potez koji je podigao dvoranu na noge i utješna nagrada za Searlea, koji je odigrao turnir karijere. Ulazak u polufinale osigurao mu je proboj među deset najboljih igrača svijeta.

Foto: Matthew Childs

U drugom polufinalu najbolje rangirani nizozemski pikadist Van Veen pobijedio je svog idola, 'Letećeg Škota' Garyja Andersona. U prva dva seta dogodila su se dva 'breaka', a treći, četvrti i peti pripao je Van Veenu i izgledalo je kao da će susret privesti mirno kraju, ali veteran se odbio predati. Dobio je dvostruki svjetski prvak dva iduća seta, ali je aktualni europski šampion Van Veen bio prevelik zalogaj za potpuni preokret.

Foto: Matthew Childs

Peti set bio je melem za oči svakog navijača pikada jer su vidjeli dva maksimalna izlaza, odnosno 'velike ribe' svakog pikadista. Prvo je Anderson izašao na famoznih 170 kroz 10 bačenih strelica za 2-0 u 'legovima', a onda je u odlučujućem petom 'legu' za osvajanje seta Van Veen bacio 170 i poveo 4-1 što se u konačnici pokazalo kao ključnim i najatraktivnijim setom meča.

Foto: Matthew Childs

Anderson i Searle otišli su kući bogatiji za 200.000 funti (230.000 eura), a priliku za glavnu nagradu od milijun funti (1,115 milijuna eura) imat će Littler ili Van Veen. Poraženi u finalu dobit će 400.000 funti (460.000 eura). Finale je na rasporedu u 21.15 sati u subotu i moći ćete ga pratiti na kanalima ZonaSporta i Sportske televizije.