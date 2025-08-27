Obavijesti

EUROBASKET

Litva lagano protiv Britanaca, Crnogorci izgubili od Njemačke

Piše HINA,
Litva lagano protiv Britanaca, Crnogorci izgubili od Njemačke
Foto: Trienitz

Litva je u skupini B pobijedila Veliku Britaniju 90-74, a predvodio ih je Valanciunas s 18 koševa. U istoj skupini Crna Gora je nastradala od Njemačke te izgubila 106-76

U susretu 1. kola B skupine Eubasketa reprezentacija Litve je u Tampereu pobijedila Veliku Britaniju sa 90-74, dok je u istoj skupini Njemačka porazila Crnu Goru sa 106-76.

Jonas Valanciunas je predvodio Litvu sa 18 koševa i devet skokova, dok je Azuolas Tubelis zabio 17 koševa. Na suprotnoj strani Akwasi Yeboah je postigao 18 koševa.

FIBA EuroBasket 2025: Grossbritannien - Litauen; 27.08.2025
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Njemačka je bila još uvjerljivija. Crna Gora se dobro držala u prvom poluvremenu nakon kojeg je gubila s tri razlike (43-46), no Njemačka je treću dionicu dobila sa 33-12 i tako razriješila sve dvojbe.

Kod Nijemaca najefikasniji su bili Franz Wagner sa 22 koša i osam skokova, te Dennis Schroder sa 21 košem. Kod selekcije Crne Gore najefikasniji je bio Nikola Vučević sa 23 koša, uz 10 skokova i pet asistencija.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Montenegro v Germany
Foto: Heikki Saukkomaa

U posljednjem susrtu iz ove skupine večeras se sastaju Švedska i Finska.

