Litva lagano protiv Britanaca, Crnogorci izgubili od Njemačke

U susretu 1. kola B skupine Eubasketa reprezentacija Litve je u Tampereu pobijedila Veliku Britaniju sa 90-74, dok je u istoj skupini Njemačka porazila Crnu Goru sa 106-76.

Jonas Valanciunas je predvodio Litvu sa 18 koševa i devet skokova, dok je Azuolas Tubelis zabio 17 koševa. Na suprotnoj strani Akwasi Yeboah je postigao 18 koševa.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Njemačka je bila još uvjerljivija. Crna Gora se dobro držala u prvom poluvremenu nakon kojeg je gubila s tri razlike (43-46), no Njemačka je treću dionicu dobila sa 33-12 i tako razriješila sve dvojbe.

Kod Nijemaca najefikasniji su bili Franz Wagner sa 22 koša i osam skokova, te Dennis Schroder sa 21 košem. Kod selekcije Crne Gore najefikasniji je bio Nikola Vučević sa 23 koša, uz 10 skokova i pet asistencija.

Foto: Heikki Saukkomaa

U posljednjem susrtu iz ove skupine večeras se sastaju Švedska i Finska.