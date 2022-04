Livaja i Kalinić se vraćaju, ali će Hajduk biti bez petorice igrača

U Koprivnici je Hajduk nastupio bez petorice, Livaja i Kalinić izostali su zbog kartona, Grgić i Vuković zbog ozljeda, Sahiti zbog bolesti... U petak protiv Hrvatskog dragovoljca situacija će biti slična.

Vraćaju se Livaja i Kalinić, ali zbog kartona u petak neće biti Biuka i Fossatija, a Vukoviću se na popisu ozlijeđenih priključio i Jan Mlakar, koji je ozlijedio mišić. Sahiti je ozdravio i on bi trebao zaigrati od prve minute, Grgić trenira ali je njegov nastup pod velikim znakom pitanja.

Sve navedeno sugerira kako Hajduk nije dočekao kraj sezone u optimalnoj formi a veliki broj ozljeda mišića kod igrača dovodi u pitanje trenažni proces, kao i opterećenje jer se više puta tijekom sezone događalo da su se neki igrači prerano vraćali i zbog toga obnavljali ozljede. Ili su pak igrali nedovoljno zaliječeni, što je dovodilo do dodatnog preskakanja utakmica.

Unatoč brojnim problemima od Hajduka se očekuje da riješi pitanje pobjednika bez previše stresa, no koliko je to realno očekivati drugo je pitanje. Ono što smo vidjeli u Koprivnici nije nas uvjerilo da je Hajduk u formi da se lako i bez muke obračuna čak i s momčadima s dna ljestvice. Ako žele ispuniti minimalna cilj sezone, Hajduk mora osvojiti barem drugo mjesto, a na putu do drugog mjesta Hajduk mora pobjeđivati. I nadati se će konkurenti nastaviti posrtati prosipati bodove.

