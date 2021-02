'Marko Livaja i Lovre Kalinić su igrači koji rade razliku' kazao je uoči susreta na Rujevici trener Hajduka Paolo Tramezzani. I što reći nakon večerašnjeg ogleda na Rujevici osim da su se njegove riječi pokazale točnima, bez obzira što smo to znali i sami. Marko Livaja servirao je bezbroj upotrebljivih lopti suigračima, od kojih je Umut Nayir jednu pospremio iza Nevistića, dok je Lovre Kalinić pohvatao sve lopte koje su igrači Rijeke uputili prema njemu, uključujući i kazneni udarac Franku Andrijaševiću u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Hajduk je prije ove prisilne korona stanke slavio 0-1 na Rujevici, gol je tada zabio Mijo Caktaš, a istim je rezultatom slavio i večeras, 17 dana kasnije. Jedini strijelac bio je Turčin Umut Nayir, no epitet junaka susreta s pravom nose Livaja i Kalinić. Objektivno, igrače poput Livaje i Kalinića Hajduk sebi ne može priuštiti, može ih dovesti samo ovako, na posudbu, i uz uvjet da se oni sami odreknu većeg dijela svojih primanja.

Već u prvoj minuti Livaja je pokazao sjajan osjećaj za igru, majstorski je servirao loptu Umutu, koji je izbio sam pred Nevistića, no njegov lob bio je za malo previsok i odsjeo na gornjem dijelu mreže. Minutu prije kraja poluvremena opet je Livaja zakuhao gužvu pred Nevistićem, golman Rijeke nespretno je ispustio loptu koju je Umut pospremio u mrežu, no sudac Damir Batinić svirao je prekršaj. Dojam nakon par puta pažljivo odgledane usporene snimke – prestrogo.

Servirao je u drugom dijelu Livaja još nekoliko upotrebljivih lopti Umutu i Kačanikliću, a najveću u 73. minuti, koju ni Umut nije mogao promašiti. Treća sreća! Prvi gol mu je poništio Batinić zbog prekršaja Livaje na Nevistiću, drugi gol poništio mu je pomoćni sudac Šarić zbog zaleđa – ali zato je treći zabio i donio Hajduku tri vrijedna boda u borbi za Europu.

Sveukupno je do ovog kola napad Hajduka bio jedan od najgorih u ligi, osvojili su svega devet od 18 mogućih bodova u nastavku prvenstva i zabili svega četiri gola u šest utakmica. Kronično im nedostaje pravi strijelac, pogotovo nakon što je Caktaš prebačen u drugu momčad i jedna od Tramezzanijevih najvažnijih zadaća je pronaći strijelca od kadra koji ima na raspolaganju, Livaja je tu da pomogne, no Umut, Diamantakos i Kačaniklić će morati biti puno efikasniji ako Hajduk namjerava uhvatiti Europu. Jer, neće ni Kalinić moći uvijek spašavati kao večeras.

Ovom pobjedom Hajduk je došao na tri boda zaostatka za Rijekom, no ima i susret manje, pa će utrka za četvrtim mjestom i Europom biti neizvjesna do samoga kraja. Livaja i Kalinić večeras su bili prevaga na strani Hajduka, a solidnom utakmicom predstavio se i iskusni Fossati, koji je donio mirnoću i sigurnost u Hajdukov vezni red. Od njega su polazile sve akcije, on je diktirao ritam, a Tramezzani mu je povjerio i izvođenje svih prekida. Uz njih trojicu pohvale svakako zaslužuje i Stefan Simić, u prošlosti često osporavan, no i večeras je potvrdio kako je njegova ljubav prema Hajduku bezgranična, stisnuo je zube i zaigrao od prve minute, iako u proteklih 17 dana nije odradio praktično niti jedan - jedini ozbiljan trening... Naravno, čestitke i svim igračima koji su nakon desetak pa i više dana pauze stisli zube i odradili junački jednu vrlo važnu utakmicu.

Ovaj novi redizajn Hajduka podigao je i prosjek godina momčadi, sada su tu Kalinić (30), Kačaniklić (29), Fossati i Jairo (28), Livaja, Nayir i Diamantakos (27), Simić (26)... Očito je da su Jakobušić i Nikoličius zaigrali na sve ili ništa u namjeri da izbore Europu, a na ljeto što bude...