Livaja: Ljudi zaslužuju gledati Europu koliko su patili, a nismo zaslužili uzeti zadnje prvenstvo

Marko Livaja (28) potpisao je u četvrtak novi petogodišnji ugovor s Hajdukom i razveselio bijeli puk koji je s nestrpljenjem očekivao iznenađenje koje je najavio predsjednik Lukša Jakobušić prije dva tjedna.

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju Marka i Iris Livaje

Čija je bila odluka oko produljenja ugovora, njegova ili predsjednikova?

- Zajednička je odluka. Odluke donosimo zajedno, a takva je bila i ova. Dok god je u interesu kluba, dat ćemo sve od sebe. Ponosan sam što sam još pet godina u klubu koji volim i za koji navijam. Lijepo mi je kući s obitelji - kazao je napadač Hajduka u intervjuu za Novu TV.

Je li ovo mogao zamisliti kad je dolazio prošle godine?

- Prvi je dogovor bio da ostajem tri mjeseca. Možda sam u podsvijesti očekivao da bih mogao ostati. Ali iskreno, nije mi na pameti bilo da bih na kraju sezone mogao potpisati na tri godine i sad na pet iako je žena očekivala da će biti na tri mjeseca i da ćemo opet otići nekamo. Ali stvarno nam je lijepo, guštamo u svom gradu, ovdje su nam prijatelji.

Supruga sad nema ništa protiv?

- Ma nema, mala nam sad ide u školu, mali u vrtić, već smo pohvatali konce. Ja nisam bio ovdje 12 godina, ona sedam. Brzo smo uhvatili konce.

'Ja kao Maradona? Uopće ne gledam tako'

Ugovor traje do 34. rođendana, znači li to i da će ovdje završiti karijeru?

- Dok me god Hajduk želi, dok je u interesu kluba, ostat ću u klubu i davati maksimum, kao što je bilo u ovih godinu i pol dana koliko sam ovdje. Sigurno će biti i boljih i lošijih trenutaka, svi moramo biti spremni na to. Ali bitno je da damo 100 posto na terenu, da ljude koji žive za ovaj klub, nismo osvojili prvenstvo 18 godina, još više usrećiti. Osvojili smo Kup, bila je velika fešta, ali prvenstvo bi bilo vrhunac i ulazak u Europu. Ljudi zaslužuju gledati ovdje europske utakmice koliko su patili svih ovih godina zbog naših rezultata.

Neki kažu da je Livaja u Splitu ono što je Maradona bio u Napulju.

- Ne razmišljam o tome. Dosta sam ljudi znao i prije nego što sam došao u Hajduk. Normalna sam osoba, družim se i popričam sa svima. Uopće ne gledam tako stvari. Split je grad u kojem se svi znamo, imamo zajedničke prijatelje...

Kad je zadnji put popio kavu u gradu, a da mu netko nije prišao?

- Rijetko idem u grad, većinom sam po kvartu i pijem kavu tamo gdje imam prijatelje. Rijetko ćete me vidjeti ujutro u gradu na kavi.

'Dinamo je pošteno osvojio titulu. Zaslužio je uzeti Superkup u regularnom dijelu'

Kakva su mu očekivanja od nove sezone HNL-a?

- Imamo četiri ozbiljne momčadi s dosta novih igrača i pojačanja, još se neki trebaju uigrati. Sigurno će biti kvalitetnije nego prošle godine i teže osvojiti. Ali mi idemo na to, Hajduk je momčad koja želi trofeje. Dat ćemo 100 posto, prošle godine bili smo blizu. Nismo zaslužili osvojiti ga jer smo imali previše kikseva u prvom dijelu prvenstva. Čestitali smo Dinamu na pošteno osvojenoj tituli. Dat ćemo sve od sebe i nadam se da ćemo donijeti taj trofej kući nakon 18 godina.

Koliko će teško biti skinuti Dinamo?

- Doveli su dosta novih igrača. Igrali smo 60 minuta jako dobru utakmicu, poslije su nas oni stvarno izdominirali, bili su bolji i zaslužili su pobijediti u regularnom dijelu. A i mi smo u 60 minuta mogli iskoristiti neke od naših šansi. Nećemo se žaliti, na kraju smo izgubili na penale, to je lutrija, ali idemo dalje. Prva je utakmica, izgubili smo derbi. Moramo dignuti glave, počinje prvenstvo i Europa, to nam je cilj. Moramo brzo zaboraviti ovo što se dogodilo.

Ždrijeb za Europu je u ponedjeljak. Koliko je ona bitna i jesu li uspjeli zaboraviti ono ispadanje od Tobola?

- Pa još ima ljudi i igrača što pričaju o tom Tobolu. Ne treba se vraćati na to, desilo se, i prije dvije godine ta Gzira i to sve. Imamo dosta drugačiju i iskusniju momčad nego što smo imali prošlo ljeto, nadam se da nam se te stvari više neće ponavljati. Ono je bio apsurd što smo napravili protiv Tobola. Dobili smo ih kući 2-0 i tamo izgubili 4-1. Nadam se da nam se to više neće događati. Sigurno želimo napraviti iskorak u Europi, svi znamo koliko je ona bitna, koliko ljudi u Dalmaciji žele gledati Hajduka protiv ozbiljnih momčadi, da vide gdje smo. Oni sigurno zaslužuju da Hajduk igra Europu i nadam se da ćemo im tu stvar omogućiti. Bit će teško, ima dobrih protivnika, treba malo i sreće, ali mislim da imamo dobru i iskusnu momčad.

'Nisam htio kopirati Ronaldinha, nego biti ja'

Može li igrati s Nikolom Kalinićem u paru?

- Mislim da možemo, ne opterećujemo se Nikola i ja tim stvari. Uvijek će ljudi pričati i dati neke zamjerke. Netko govori "može", netko "ne može", ali ne trebamo se uopće baviti tim stvarima, trener je tu koji odlučuje. Njegove su odluke i poslije će se vidjeti jesu li ispravne, nitko mu se ne treba miješati u posao. To je jedino ispravno.

Bruno Fernandes, Jorginho, Livaja. Nema puno igrača koji tako izvode penale, s malim skokom prije udarca. Kako to?

- Pucao sam tako dok sam igrao u AEK-u ili Italiji, ali mi treneri nisu dali ga ga izvodim jer su mislili da se zezam. Ako bih falio, dodao bih golmanu. Nitko nije vjerovao da bih tako pucao, mislili su da sam previše neozbiljan za penale. Nisam bio ni blizu, ni među prvih pet izvođača. U zadnjoj godini u AEK-u počeo sam pucati penale pa došao u Hajduka, tako je počelo.

Tko ga je impresionirao kao mladića?

- U moje vrijeme Ronaldinho je bio u najboljim igračkim godinama, ali nisam ga kopirao. Volio sam se igrati na ulici, htio sam biti ja. Uvijek imaš uzore koje ti je drago vidjeti na terenu, tipa Ronaldinho. Kad je on došao, to je bio bum. Driblinzi, ta lakoća rješavanja protivnika, svi smo bili oduševljeni njime. Poslije Ronaldo pa Messi, oni su mi bili idoli. Zlatana sam isto volio dok je bio u Interu s Adrianom, još je bio dijete. Volim takve igrače tipa Adriano i Zlatan.

'Igra Hajduka ovisi o meni, u reprezentaciji je drugačije'

Kakva su očekivanja za Svjetsko prvenstvo u Kataru?

- Iskreno, još se ne opterećujem previše time, imamo prvenstvo, počinje Europa... Katar je tek u studenom, dotad se puno toga promijeni, ne daj Bože neke ozljede. Ne volim uopće planirati unaprijed, izbornik će donijeti najbolju odluku tko mu bude trebao, tko je u najboljoj formi, koga vidi. Normalno da bih volio biti tu, imamo i druge dobre igrače koji žele dići formu i biti na Svjetskom prvenstvu. Konkurencija će sigurno biti velika, ali ne volim si stvarati bespotreban pritisak u glavi. Drugačije je igrati u reprezentaciji nego u klubu. Recimo, igra Hajduka praktički ovisi o meni, sve lopte dolaze meni, a tamo je malo drugačije. Ali privikneš se na to, sve je to normalno u nogometu. To je posao.

Što bi dao za titulu s Hajdukom ove sezone?

- Pa dao bih sve. Ja navijam za ovaj klub, moji roditelji, familija... Pitati što bih dao... Sve što imam da osvojim trofej s Hajdukom - zaključio je Livaja.

