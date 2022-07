Livaja produžio na pet godina!

Momčad Hajduka došla je pozdraviti navijače na Torcida kup u Vukovarskoj ulici. Kompletna momčad došla je pred navijače, a prvi im se obratio predsjednik kluba Lukša Jakobušić koji je još prije dva tjedna najavio pojačanja.

- Znam da svi očekujete tko je novo pojačanje, ali ovaj će prijelazni rok biti malo drugačiji od prethodnog. Najveći izazov bit će zadržati ovu momčad na okupu, no ipak smo vam pripremili jedno iznenađenje i mogu objaviti da smo prije sat vremena potpisali produženje ugovora s Markom Livajom na još pet godina - rekao je Jakobušić i prepustio mikrofon Livaji koji je samo kratko kazao kako je jako sretan te da se nada da će svaka sljedeća sezona biti bolje od one prethodne.

Prošle sezone zabio je Livaja 28 golova i u kratkom razdoblju dobio mitski status među navijačima kakav su uživali samo rijetki tijekom povijesti. Ako zagrabimo malo dublje u prošlost, bili su to Frane Matošić, Bernard Vukas i Vladimir Beara, 70-ih Jurica Jerković, Ivica Šurjak pa potom i Blaž Slišković. Početkom 90-ih srca navijača osvojio je Miki Rapaić, njihov idol bio je i Niko Kranjčar o čijem se dočeku iz Dinama i dan danas priča. No, nikada u novijoj povijesti nije bila ovolika euforija oko jednog igrača. Sva djeca u Dalmaciji žele jednog dana igrati kao Livaja, navijači ga nose na ramenima i skandiraju mu. U Splitu je nastala Livaja-manija i navijači se nadaju da će se naslov prvaka vratiti sljedeće godine na Poljud.

Zahvaljujući njemu, Splićani su minule sezone gotovo do posljednjeg kola bili u igri za naslov prvaka. Ostali su bez titule, ali na Poljud se vratilo Rabuzinovo sunce.

Na Poljud je Livaja stigao u veljači prošle godine, potpisavši ugovor do kraja sezone. I nitko nije mogao zamisliti da će se sve pretvoriti u ovakvu euforiju. Bila je to bomba na isteku prijelaznog roka, bomba koju su čelnici Hajduka jako trebali. I kao igračko pojačanje momčadi koja je bila peta na prvenstvenoj ljestvici, ali još i više kao poruku nakon što su im propali svi planovi oko produženju ugovora s Mijom Caktašem.

Livaja se upisao u birani krug igrača koji su kod navijača zaslužili status legende kluba još za igračkih dana. U prosincu je postao najbolji igrač HNL-a u izboru kapetana svih klubova, najbolji je strijelac lige, a nema sumnje ni da će, nakon nekoliko sezona pauze, upravo on ove godine od navijača dobiti prestižnu nagradu "Hajdučko srce".

Hajduk s njim cilja samo na najviše stvari, a ako on nastavi s ovakvim igrama, naslov prvaka bi se nakon 18 godina mogao vratiti na Poljud. No, ima i on jednu želju.

- Mogu slobodno reći. Vidim sebe u Hajduku do kraja karijere.

