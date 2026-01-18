Livaja mjesecima drži Hajdukov ugovor na stolu. Dva su razloga

Kapetan i legenda Hajduka Marko Livaja (32) muči se s minutažom i konstantom kod trenera Gonzala Garcije koji u prvom planu trenutačno ima Michelea Šegu (25). Odigrao je Livaja 16 utakmica za Splićane ove sezone, zabio četiri i asistirao za tri gola. Sveukupno je u sezoni u svim natjecanjima odigrao 1062 minute. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, a s Hajdukom ugovor ima do 2027. godine.

Livaji je novi ugovor ponuđen u listopadu 2025. Plan Hajdukove uprave je produljiti suradnju s kapetanom ekipe do 2028., a napadač želi još dodatnu godinu, odnosno do 2029., pišu Sportske novosti. Najplaćeniji je igrač Hajduka s 1,2 milijuna eura po sezoni i s obzirom na loše financijsko stanje kluba spreman je prihvatiti manja primanja, ali još se uvijek nije oglasio na ponuđeni ugovor sportskog direktora Gorana Vučevića. Tražio je neko vrijeme da razmisli o uvjetima, a od tada je prošlo gotovo tri mjeseca.

Hajduk je spreman na kratkoročno produljenje suradnje jer su u klubu svjesni kako Livaja nije više mlad te će po isteku ponuđenog ugovora imati 35 godina. Međutim, nije to primarni razlog njegovog odugovlačenja s odgovorom, već status kod Garcije koji preferira drugačiji tip napadača. Španjolac želi napadača koji grize i vrši konstantni presing, navlači stopere na sebe te ne sudjeluje toliko u izgradnji igre, već u završavanju akcija. Livaja je napadač koji se kreće posvuda i nudi te želi imati puno lopte u nogama.

Hajduk je odigrao tri pripremne utakmice za nastavak sezone. Pobijedili su Zmijavce (2-1), Posušje (4-0) i Široki Brijeg (2-0), a Livaja nije nastupio ni na jednom susretu. Suspendiran je za prvi susret nove polusezone protiv Istre 25. siječnja zbog crvenog kartona kojeg je dobio na utakmici protiv Vukovara u zadnjem kolu jesenskog dijela HNL-a.