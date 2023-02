Livaja ne putuje s momčadi Hajduka, ali možda ipak zaigra

Uoči derbija u Maksimiru dva su pitanja koja zanimaju navijače Hajduka. Prvo je hoće li virozni Marko Livaja moći zaigrati i pomoći suigračima, a drugo je pitanje hoće li nadareni Luka Vušković, koji je jučer proslavio 16. rođendan, dobiti priliku i izjednačiti rekord Marka Dabre kao najmlađi igrač koji je nastupio u HNL-u. Oba pitanja su dan prije utakmice ostala bez preciznog odgovora...

Što se tiče Livaje, on je zaradio virozu praćenu povišenom temperaturom, nije u pitanju ni gripa ni korona, no poučeni iskustvom Darija Melnjaka koji je također bio virozan, Livaju bi bolest mogla iscrpiti, i pitanje je koliko će biti spreman za derbi. Pogotovo kad uzmemo u obzir loše vremenske prilike koje će vladati u Maksimiru, kao i da Hajduk već u srijedu igra Kup ogled u Gradskom vrtu protiv Osijeka.

Kako doznajemo, Livaja neće putovati s momčadi u Zagreb, nego odvojeno, kako bi se izbjegla mogućnost širenja zaraze, a o nastupu će Ivan Leko odlučiti zadnji čas.

Kad je u pitanju mladi Vušković, poprilično je izvjesno da će on dobiti priliku, samo je pitanje s klupe ili od prve minute. Luka je projekt kluba, u četvrtak je proslavio 16. rođendan i potpisao ugovor do ljeta 2026. godine, što je maksimum za tako mladog igrača. Logično je da ga čelnici kluba žele što prije gurnuti u vatru kako bi nastavili graditi pozitivnu priču oko njega. Luka je nesporno nadaren, no tek treba vidjeti kako će se snaći u seniorskom nogometu, pogotovo u derbiju i u izravnom duelu s prekaljenim napadačima poput Brune Petkovića i Josipa Drmića. No ako ga je nešto moglo pripremiti za taj težak i odgovoran zadatak, onda su to treninzi na kojima je čuvao Marka Livaju i Nikolu Kalinića.

Hajduk je ostao bez Eleza, Awaziema, Prpića i Borevkovića i sve vodi tome da bi Vušković trebao dobiti minutažu, što bi ga sa 16 godina i dva dana izjednačilo s Markom Dabrom na popisu najmlađih debitanata u HNL-u, ali najmlađim u povijesti Hajduka jer je do sada najmlađi bio Josip Bašić sa 16 godina i 211 dana, koji je debitirao također u Maksimiru, kao odgovor na to što je za Dinamo na istoj utakmici debitirao Alen Halilović.

Vušković je već igrao za seniore Hajduka u neslužbenim utakmicama i već dva tjedna odrađuje treninge, a pohvalio ga je i Ivan Leko.

- Luka s nama trenira već par tjedana, pokazao je da je jako zanimljiv i da zaslužuje minute. Hoće li startati ili ući s klupe vidjet ćemo, mi smo zadovoljni što smo u njemu dobili još jednog igrača u rotaciji - rekao je trener Hajduka.

