Livaja odbio bliskoistočne 'vreće novca' kako bi ostao u Hajduku? 'Ima karakter i to jako cijenim'

Marko Livaja (31) vratio se u Hajduk u zimu 2021. godine i od tada je jedan od najboljih igrača lige. U svakoj sezoni bio je konstantan i uvijek je postizao dvoznamenkasti broj golova. Izbornik je to primijetio i ponovno ga pozvao u reprezentaciju, s kojom je u Katru osvojio brončanu medalju, a u utakmici za treće mjesto je asistirao za pobjednički gol.

Pokretanje videa... 01:00 Livajin eurogol protiv Osijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Od tada se situacija promijenila i Livaja više ne igra za "vatrene", no njegove izvedbe u dresu "bilih" privukle su pažnju mnogih klubova. Kao najbolji igrač Hajduka našao se na meti brojnih klubova, a sada je otkriveno da je odbio milijunske ponude iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Među zainteresiranima nalazio se i Al-Ahli iz Dubaija, jedan od najbogatijih klubova u regiji, no Livaja je bez razmišljanja odbio njihovu ponudu. O svemu je govorio Marko Nikolić, bivši trener Al-Ahlija i aktualni strateg CSKA Moskve.

- Sjećam ga se još iz vremena kada je igrao za Inter protiv Partizana, kao klinac. Pamtim ga i iz AEK-a, kad sam vodio Videoton. Prošle sezone htio sam ga dovesti, ali nije bilo nikakve šanse. Prije godinu i pol, možda dvije, želio sam ga vidjeti u Shabab Al-Ahliju. To dovoljno pokazuje što mislim o njemu kao igraču. Ima karakter, a to cijenim. Ne volim igrače koji ga nemaju. Moj je posao graditi odnos s njima, ali volim one koji imaju hrabrost, da ne kažem nešto uličnim rječnikom - rekao je Nikolić u "Denis podcastu".

Livaja je u dresu Hajduka odigrao 161 utakmicu, postigao 88 golova i upisao 53 asistencije, što dovoljno govori o njegovoj važnosti za bijele.

