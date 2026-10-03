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DEBI U 'BILOM'

Livaja 'operirao' kao u starim danima, a Dendoncker može biti Garcijin adut već i za derbi...

Piše Davor Kovačević,
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Livaja 'operirao' kao u starim danima, a Dendoncker može biti Garcijin adut već i za derbi...
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Foto: Hajduk
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Daleko je to još od njegovih mogućnosti, ali pokazao je dio odlika zbog kojih je prije pet godina vrijedio 32 milijuna eura te odigrao 152 utakmice u Premier ligi i od kojih bi igra Hajduka morala profitirati već u bližoj budućnosti

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Hajduk je, nakon četiri dana treninga po povratku s jednotjednog odmora, u Zmijavcima u prijateljskom susretu pobijedio drugoligaša Croatiju 3-0. Uz majstoriju Marka Livaje, koji je, kao u starija vremena, operirao na poziciji polušpice u izostanku Dalissona, zabijali su, nakon prodora, Anđelo Šutalo te mladi Nigerijac Ugwuodo, inače na dvojnoj registraciji upravo u Zmijavcima.

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Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk VIDEO
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Utakmica je apsolutno ispunila svrhu, momčad Gonzala Garcije više ciljeva. Prvi i najvažniji je da je sve prošlo bez težih ozljeda (Van Hoorenbeeckov sudar glavom), drugi je povratak natjecateljskom ritmu nakon dulje stanke, treći je integriranje igrača koji su u Split stigli s etiketom pojačanja. Dennis Hadžikadunić odradio je 90 minuta, sjajnom dugom loptom i asistirao Šutalu, a prvih 30 minuta u bijelom dresu odradio je Leander Dendoncker, prve minute uopće nakon sedam mjeseci neigranja i oporavka od ozljede.

Iako je Garcia rekao da s beglijskim veznjakom "treba razgovarati", dodao je i da je zadovoljan onime što Dendoncker zasad nudi na terenu u trenutnoj situaciji. Daleko je to još od njegovih mogućnosti, ali pokazao je dio odlika zbog kojih je prije pet godina vrijedio 32 milijuna eura te odigrao 152 utakmice u Premier ligi i od kojih bi igra Hajduka morala profitirati već u bližoj budućnosti. U nogama i plućima sigurno još neko vrijeme neće imati svih 90 minuta, ali i trenutnih 20-30 djeluje iskoristivo Garciji već za derbi s Dinamom.

Foto: Hajduk

Tijekom ove reprezentativne stanke Garcia je počeo pripremati dvoboje s Dinamom i Ajaxom bez 11 igrača koji su u nacionalnim selekcijama: Mathieu Acapandie (Madagaskar), Ron Raci (Kosovo), Bamba (Gambija), Šimun Hrgović, Marin Šotiček, Toni Silić, Luka Hodak (svi Hrvatska U-21), Etnik Brutti (Albanija U-21) te Adam Huram i Illia Kutia (oba Ukrajina U-19). Ivica Olić prepustio je Hrgovića Garciji prije predviđenog, Bamba se ozlijedio u dresu Gambije, Kutia i Huram također su se vratili (Huram nije bio u kadru za Zmijavce). Poziv u reprezentaciju Albanije dobio je i Adrion Pajaziti, no on se ozlijedio u Jadranskom derbiju protiv Rijeke te su iz albanskog saveza potvrdili da ga očekuje trotjedna stanka zbog rupture kvadricepsa, odnosno izvjesno je kako će propustiti derbi s Dinamom, a lako moguće i europski dvoboj s Ajaxom. 

Dinamo će iduće subote biti prvi od tri uzastopna gosta na Poljudu nakon stanke jer u 10. kolu HNL-a u Split stiže i Varaždin. Potom Hajduk gostuje kod Thuna, pa u Puli kod Istre. Zadnji listopadski tjedan bit će jedan od dva tjedna do kraja polusezone u kojem "bili" neće imati dvostruki raspored. Razlog je odgoda utakmice osmine finala Kupa protiv požeške Slavonije za početak prosinca. Predah će Hajduk imati sredinom studenog, kad slijedi nova reprezentativna stanka, odnosno nakon gostovanja kod Lincolna i u Osijeku, a uoči gostovanja kod Lokomotive te domaće utakmice protiv belgijskog St. Truidena... 

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