Livaja otišao na odmor u Grčku

Lokomotiva je u subotu na Poljudu slavila protiv Hajduka i udaljila momčad Mislava Karoglana od borbe za naslov prvaka. Robert Mudražija bio je apsolutni junak zagrebačke momčadi, dok je tragičar splitske bio Marko Livaja. Ponajbolji igrač lige nonšalantno je puknuo penal kojeg je Čavlina lakoćom obranio. Livaja ove sezone ne igra kao proteklih sezone i tek je sjena igrača koji je imao više golova i asistencija nego nastupa.

No, izgleda kako Marka Livaju to ne zabrinjava previše. On je naime dan nakon utakmice odlučio otputovati u Grčku gdje se odmara sa suprugom i prijateljima. Kratkim godišnjim odmorom pohvalila se njegova supruga na Instagramu. Livajini su u društvu još jednog nogometnog para.

Foto: Instagram

S njima su na koncert Eleni Fourneire, drugoplasirane s Eurosonga, išli Anel Šabanadžović koji nastupa za AEK i njegova supruga. Dva nogometna para uživali su u prekrasnoj večeri u Ateni. Livajini su očigledno iskoristili slobodan dan koji je Mislav Karoglan dao svojoj momčadi.