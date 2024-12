Livaja otvoreno: Od Gattusa se može puno naučiti, nadam se da ćemo još dugo ostati svi skupa

Marko Livaja odradio je jučer ujutro trkački trening na Poljudu, skupa s Josipom Elezom napravili su domaći zadatak koji im je uoči pauze ostavio Gennaro Gattuso. No to ga nije spriječilo da popodne odigra dvije utakmice malog nogometa na turniru Četiri kafića u Kaštel Starom. I ne samo odigra, nego postane i najbolji igrač i strijelac turnira i vođa kafića Gabine, koji je osvojio prvi turnir.

- Nema odmora kod trenera Gattusa, imamo mi svi svoje programe po kojima radimo, ali uvijek je lijepo ako se možemo odazvati i pomoći, najvažnije je da se nitko ne ozlijedi i da sve prođe u redu - kazao je Livaja i dodao:

- Humanitarni turnir je lijepa gesta svih koji su sudjelovali u njegovoj organizaciji i koji su se odazvali, a meni je posebno drago jer se održava u mom gradu. Imali smo turnir u Splitu koji je trajao 20 godina, momci iz Kaštela su se potrudili napraviti novu priču i drago mi je zbog njih, rado sam se odazvao.

Foto: Luka Mladinić

Suparnici na turniru bili su jaki, a na Livaju je posebno pazio suigrač Anthony Kalik.

- Sve su to većinom mladi momci, koji još igraju nogomet. Utakmice su dobre, tvrde, ali najbitnije je da se nitko nije ozlijedio i da se prikupe sredstva za ljude kojima je to potrebno. A što se tiče Kalika, poznaje me s treninga. Dobro me čuvao, ali šteta za njega što je izgubio.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon Šibenika Livaja je iskazao zadovoljstvo pozicijom na prvenstvenoj ljestvici, ali i dodao da će se Hajduk morati pojačati ako želi nešto više.

- Na diobi smo prvog mjesta s Rijekom, rekao sam da nam trebaju pojačanja, svaka momčad na svijetu treba pojačanja. Nismo ni mi idealni, imamo mana, ali nećemo uvijek u novinama govoriti da nam treba ovo ili ono. Nije sve idealno, imamo dobre igrače i nadam se da ćemo biti još kvalitetniji i posloženiji za iduću polusezonu.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osvrnuo se Livaja i na to što je nakon gola u Šibeniku potrčao u zagrljaj treneru Gennaru Gattusu i potvrdio da imaju specifičan odnos:

- Dosta se pričalo ovih šest mjeseci o našem odnosu i odnosu trenera prema cijeloj momčadi. On je pravi čovjek, koji dosta razgovara s momčadi, prošao je puno lijepih i ružnih stvari u životu i možemo stvarno puno toga naučiti od njega. Svaki dan je sto posto unutra i što god nekome treba, on je maksimalno uza sve svoje igrače.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Gattuso je "narodski čovjek" i upravo zbog toga je "kliknuo" s Livajom.

- Najteže je biti normalan, a on je normalan, i to nakon svega što je osvojio i napravio u karijeri. Pokazao kakav je čovjek, ja mu stvarno skidam kapu i nadam se da će naši igrači u njemu vidjeti dosta toga što će im pomoći u budućnosti - kazao je Livaja, a na sugestiju da to znači da će Gattuso još dugo ostati na klupi Hajduka, dodao:

- Ja se nadam da hoće. On je specifičan čovjek, ali po tome kako priča s nama igračima, nadam se da će još dosta godina ostati s nama.